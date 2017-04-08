И даром не надо! В Киеве испугались "возвращения" Крыма и Донбасса

Один из депутатов Рады на полном серьезе заявил, что только Москве выгодно, чтобы Донецк и Луганск вернулись в состав Украины. По его словам, Россия и Крым Украине будет навязывать. Из коварства. А Киев должен отвергнуть – и то, и другое.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Проблема возвращения в состав Украины республик Донбасса, похоже, становится кошмаром украинских властей. Конечно, официальный Киев заявляет, что будет продолжать борьбу за эти территории. Но все, что предпринято за последние годы, указывает, что на них уже поставили крест. Конечно, первые лица по-прежнему трубят о желании реинтегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Ну, тут уж ничего не попишешь. У первых лиц работа такая. А вот политики более мелкого пошиба все чаще откровенно говорят, что Донбасс Украине и даром не нужен. Хотя, пожалуй, можно и поторговаться, если бы было с кем. Обосновывают это мнение по-разному. Приз за самую оригинальную версию, если бы такой присуждался, наверняка получил бы депутат Верховной рады Георгий Логвинский.

Этот ответственный политик на полном серьезе заявил, что это только Москве выгодно, чтобы Донецк и Луганск вернулись в состав Украины. Более того, по его словам, Россия, дай ей волю, она и Крым Украине навяжет. Исключительно из коварства. Но Киев должен решительно отвергнуть – и то, и другое.

С чего политик взял, что крымский полуостров может снова стать украинским, непонятно. Эту тему давно закрыли сами крымчане, когда проголосовали на референдуме. Что до Донбасса, то к России он не имеет никакого отношения, и не Москве решать, будет он в составе Украины или нет. Но столь щепетильные вопросы господина Логвинского мало волнуют.

Зато он твердо знает, почему, дескать, России выгодно "вручить" Киеву непокорные регионы – и почему, соответственно, Украине это совсем ни к чему.

Ведь в этом случае, рассуждает Логвинский, Украина просто захлебнется проблемами – чему Москва была бы только рада. Мало того, что в случае с Донбассом придется вбухать миллиарды долларов в восстановление населенных пунктов и инфраструктуры, чего украинская экономика явно не потянет. Так еще в этих регионах – колоссальная концентрация "пророссийского электората". Который за последние годы вовсе не воспылал любовью к воцарившимся на Украине порядкам. И такая мина замедленного действия если рванет на выборах, то мало точно не покажется.

В общем, то, что у высоких лиц в Киеве на уме, у чиновников попроще – на языке. Похоже, украинские политики в глубине души уже смирились с выбором народа Крыма. А что касается Донбасса, то они просто не знают, что с ним теперь делать. Ведь ВСУ и "добробаты" с самого начала вели себя в "зоне АТО" так, как на территории собственной страны никто себя не ведет. Результат – соответствующий.

То есть, логика примерно такая: Крыма не видать в любом случае, а от Луганска с Донецком Киеву больше проблем, нежели пользы. Проблема одна – как бы все это украинским гражданам разъяснить. Но, как видим, потихоньку начинают разъяснять. Что бывают времена, когда лучше действовать в соответствии с украинской поговоркой: "не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно".

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