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Крылатые ракеты летят, летят, летят… Или как США "томагавкают" на Сирию

16:3207.04.2017
(обновлено: 16:33 07.04.2017)
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Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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И без всякой "пробирки Пауэлла" обошлись. Резона не было показывать ее Совбезу. Зарин же не видно. Хотя такой фокус остался бы в веках, приди их Никки Хейли в противогазе и со словами: хотите, дам понюхать. Но все и так знали, чем это пахнет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

В юном месяце апреле в старом Трампе тает смысл. Вроде бы в своем он теле, из ума, похоже, вышел. Позабыто все на свете. Вот, не верь потом молве. Только небо, только ветер, только дует в голове. Взлетая выше сметы, не ведая преград, крылатые ракеты летят, летят, летят. И так 59 раз. Ну, то, что били по авиабазе, а заодно прихватили деревню, можно даже не уточнять. Как и то, что почти в это же время ИГИЛ* пошел в атаку. Что-то похожее здесь проходили при Обаме. Поэтому Трамп не удивил. 

В этом, правда, примат силы проснулся раньше, чем у его предшественников, и без всякой пробирки. Резона не было показывать ее Совбезу ООН пустой. Зарин же как воздух – не видно. Хотя такой фокус остался бы в веках, приди их Никки Хейли в противогазе и со словами: хотите, дам понюхать – это прямые поставки из личных запасов Асада. Но все и так знали, чем это пахнет. Когда Трамп объявил, что никому не скажет о своих военных планах, сразу поняли, что они есть. А "молнии" информагентств о возможном ударе крылатыми ракетами полетели раньше "Томагавков". А "Томагавки" на Хомс нацелили раньше, чем мир узнал о "жестокости Дамаска". 

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Из 59 американских ракет до Сирии долетели лишь 23. Опять Россия виновата?

ОЗХО после нее, кстати, должна либо самораспуститься, либо отдать Нобелевскую премию мира за химическое разоружение Сирии. Трампу. И уже не важно, кто "нахимичил" в Идлибе. США поставили точку. Нового отсчета. Или, скорее, кляксу. Вроде бы бомбили Хомс, но главный удар все-таки нанесли по своей репутации. Хотя на ней и так пробу ставить негде. Только если пробу пера Трампа. Это же была она. И сразу самый крупный успех за все эти два месяца, что он "уничтожает ИГИЛ* совсем не так, как Обама". Террористы впервые за это время перешли в наступление. 

Если и это – "защита жизненно важных американских интересов", значит, они и в том складе химоружия на территории боевиков, который уничтожили сирийские ВВС. И в том, чтобы не дожидаться расследования ООН, потому что оно лишило бы мотивации ответный удар по Сирии. Если же допустить, что на авиабазе "Шайрат" действительно находились отравляющие вещества, как утверждает Пентагон, то удары по ней привели бы к их разгерметизации и заражению окрестностей. Либо удушье местных женщин и детей Трампа не волновало, либо его не волновало наличие химикатов. Хотя и в этом случае женщины и дети его не волновали тоже.  

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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И ведь мелькнула же мысль. Но стоило Белому дому сказать, что судьбу Асада должны решать сирийские граждане, как он тут же получил повод сделать это за них. Идлиб случился не раньше и не позже, а сразу после того, как госсекретарь Тиллерсон официально объявил, что свержение Асада в планах США не значится. Остается один вопрос: Трампа грамотно развели с "химатакой" или он на это грамотно купился? В Пентагоне говорят, что это, дескать, единичная акция. Но кто мешает им придумать что-нибудь еще. В зоне действия, допустим, другой военной базы САР. У террористов же химическое оружие точно есть. С ними ОЗХО не работает. 

И все у них так хорошо складывается. В аббревиатуру. Буш, Обама, Трамп. Б.О.Т. Спецпрограмма для однообразной и повторяемой работы. Так это называет Википедия. Можно найти иную характеристику. Но боты – это в любом случае не люди. Алгоритм. И вроде бы, сейчас Штаты просто вместе с ракетами выпустили пар. Но "томагавкать" по ночам – плохая примета. Когда так происходит у собак, говорят, что это к покойникам. А Трамп, даже если войну России объявит, от связи с Кремлем все равно не отмоется. Ведь это будет самый быстрый способ покончить и с США тоже.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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