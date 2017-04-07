Из 59 американских ракет до Сирии долетели лишь 23. Опять Россия виновата?

Похоже, Трамп одним ударом по Сирии решил разрубить гордиев узел. Это и ответ на обвинения по поводу "руки Москвы" в его победе на выборах, и выпад против сенаторов, обвиняющих его в сдаче интересов США. Однако у всего есть своя цена.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Только 23 из 59 американских крылатых ракет долетели до сирийской авиабазы "Шайрат". Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в Москве заявил, что место падения 36 ракет неизвестно, отметив при этом низкую эффективность американского ракетного удара.

Насчет эффективности – не знаю. Пусть об этом головы болят у американских разработчиков ракет и у налогоплательщиков. В данном случае настораживает другое: куда делись 36 ракет? Говорят, что они упали в море. Хорошо бы так. А если до нашей авиабазы долетели бы? Американцы, конечно, будут черным по белому доказывать, что такое невозможно: компьютерная программа, никаких ошибок, все рассчитано до миллиметра. И вот это-то как раз и настораживает. А сколько раз американцы уже били не туда и не по тем? Сколько уже было нанесено "дружественных" ударов. Если бы за них тоже давали награды, то в американской армии количество орденоносцев выросло бы на порядок, не меньше.

Какие из этого всего можно сделать выводы? Только один – укреплять российские ПВО вокруг наших баз. Об этом Конашенков не сказал. Видимо, это само собой разумеющееся. Он зато сказал, что в ближайшее время российскими военными будет реализован комплекс мер по укреплению системы ПВО Сирии. И это правильно. Ведь никому не нужно, чтобы дружественно-недружественные удары наносились по Дамаску или Алеппо. Хватит и Мосула. Впрочем, если посмотреть на молчание Запада, в Мосуле все спокойно…

Теперь о последствиях американского удара. Тот же Конашенков говорит, что решение по нанесению удара было принято в Вашингтоне задолго до инцидента с химоружием в Идлибе и продиктовано исключительно внутриполитическими причинами.

Это, конечно, верно. Трамп одним ударом решил разрубить гордиев узел. Это его ответ на обвинения по поводу "руки Москвы" в его победе, и выпад против сенаторов, обвиняющих его в сдаче американских интересов. Показал всем – и плавно переключился на Северную Корею.

Я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли Трамп отдаст еще один приказ бомбить Сирию. Объясню почему. Во-первых, Москва приостановила действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии. Во-вторых… Впрочем, в данном случае хватит и "во-первых". Потому что даже "бешеные псы Пентагона" перестанут брызгать слюной, когда свои же аналитики расскажут им, что будет, если они не обратят внимания на то, что было "во-первых". (Тем более, как стало известно, в Средиземное море уже направлен фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр").

И самое интересное – на десерт. И американские сенаторы, и сирийская оппозиция (не из одной ли они партии?) в один голос говорят: Россия несет ответственность в том числе и за Идлиб. От этого ей, дескать, никуда не деться. Что-то я не слышал, чтобы подобное говорили в отношении США. Будь то Ирак, Афганистан, Ливия, Йемен, Сомали… Получается так: американцы закидали их бомбами, все, что можно и ненужно, пустили в распыл – и никакой ответственности. Из этого можно сделать только один вывод: США – какой-то безответственный светоч демократии и прогресса…

В заключение брифинга Игорь Конашенков сообщил, что министерство обороны России ждет от Пентагона доказательств версии применения химического оружия сирийской армией в провинции Идлиб.

И на посошок. Британская Daily Mail удалила со своего сайта статью под заголовком "США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада". Она датирована аж 29 января 2013 года…

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