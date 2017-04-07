США
7.047 апреля17:24МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу, есть жертвы
В прямом эфире
Акценты

Действия Трампа в Сирии – зачем и почему? У мира много вопросов

15:1207.04.2017
(обновлено: 15:14 07.04.2017)
07440
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
После удара США по авиабазе в Сирии даже соратники Вашингтона по коалиции и давние союзники находятся в большинстве своем в некотором замешательстве. Вопросы звучат и в самих Соединенных Штатах. И не похоже, что у Белого дома есть на них ясный ответ.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Агрессия против суверенного государства под надуманным предлогом. Так президент России Владимир Путин определил атаку США на базу ВВС в Сирии. Он отметил, что, несмотря на то, что Дональд Трамп называл борьбу с терроризмом одной из главных своих задач, эти действия не только не приблизили победу, но и создали для нее серьезные препятствия. Россия приостанавливает действие меморандума, который Москва и Вашингтон заключили, чтобы обеспечить безопасность полетов над Сирией. То, к чему так долго шли, над чем так долго бились, разрушено десятками крылатых ракет.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Экс-посол Турции в США: американский удар усилит царящий в Сирии хаос

В американском сенате, тем временем, обеспокоены исключительно формальными вопросами: почему президент не согласовал свое решение с конгрессом? США ведь не подверглись нападению. Несоблюдение процедуры стало самой большой проблемой во всей этой ситуации и по мнению бывшего представителя Госдепа Джен Псаки. Зато сама демонстрация силы и военной мощи ей понравилась – она написала даже целую статью об этом. В которой, впрочем, задалась вопросом: что дальше-то? Есть ли у Дональда Трампа какой-то план? У Сирии ведь есть влиятельные друзья – Россия и Иран. Чем они ответят? Так что Трамп, по мнению Псаки, ступил на скользкий путь.

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Политолог об ударах США по Сирии: Трамп выполнил "программу минимум"

В некотором замешательстве и соратники по коалиции, и давние союзники. В Швеции заинтересовались, насколько это совместимо с международным правом, и предложили дать, наконец, сирийскому народу право самому определить свое будущее. Греческие СМИ обеспокоены тем, что Дональд Трамп, который "проклинал" вторжение в Сирию, сейчас его же и планирует. И напоминают: нынешний американский президент сам признавался, что не понимает, кого поддерживают США в Ливии и Сирии. А теперь начинает свой первый поход и открывает ящик Пандоры. МИД Финляндии призвал Россию и США проявить ответственность и здравый смысл. Это, конечно, интересно: именно Москва должна проявлять здравый смысл, терпеть, идти на уступки, спасать мир от фашизма и терроризма. Что ж, не впервой. 

В МИД Австрии хоть и посетовали, что Трамп не обратился в Совбез ООН, все же отметили, что эта бомбежка, в целом, нормальная такая превентивная мера против возможных химических атак. На всякий случай, то есть. Нам кажется, что у вас, может быть, что-то такое есть, поэтому мы на вас нападем.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сенатор об ударе США и нападении ИГ* в Сирии: случайностей не бывает

И только у Франции и Германии никаких вопросов к Вашингтону: Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что виноват во всем Башар Асад.  Даже в том, что его бомбят. Лет через десять, когда разрушать уже будет нечего, может, они и скажут, что погорячились. Так регулярно происходит: невиновный человек вполне может просидеть 11 лет в гаагской тюрьме, как случилось с сербским политиком Воиславом Шешелем. Его потом оправдали – но отыграть все назад никто не может. Оправдали и Ирак, который так же, как Сирию, начали бомбить потому, что кому-то что-то показалось. А через 10 лет обнаружилось, что действительно "показалось".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в связи с этим, как Тони Блэр "признал, что они жульничали, что они вводили всех в заблуждение" в бытность его премьером Великобритании. И неизвестно, когда придется узнать всю правду о том, как было принято решение об ударах по Сирии. Но правды нужно добиваться, и Россия будет это делать.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена