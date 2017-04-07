Действия Трампа в Сирии – зачем и почему? У мира много вопросов

После удара США по авиабазе в Сирии даже соратники Вашингтона по коалиции и давние союзники находятся в большинстве своем в некотором замешательстве. Вопросы звучат и в самих Соединенных Штатах. И не похоже, что у Белого дома есть на них ясный ответ.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Агрессия против суверенного государства под надуманным предлогом. Так президент России Владимир Путин определил атаку США на базу ВВС в Сирии. Он отметил, что, несмотря на то, что Дональд Трамп называл борьбу с терроризмом одной из главных своих задач, эти действия не только не приблизили победу, но и создали для нее серьезные препятствия. Россия приостанавливает действие меморандума, который Москва и Вашингтон заключили, чтобы обеспечить безопасность полетов над Сирией. То, к чему так долго шли, над чем так долго бились, разрушено десятками крылатых ракет.

В американском сенате, тем временем, обеспокоены исключительно формальными вопросами: почему президент не согласовал свое решение с конгрессом? США ведь не подверглись нападению. Несоблюдение процедуры стало самой большой проблемой во всей этой ситуации и по мнению бывшего представителя Госдепа Джен Псаки. Зато сама демонстрация силы и военной мощи ей понравилась – она написала даже целую статью об этом. В которой, впрочем, задалась вопросом: что дальше-то? Есть ли у Дональда Трампа какой-то план? У Сирии ведь есть влиятельные друзья – Россия и Иран. Чем они ответят? Так что Трамп, по мнению Псаки, ступил на скользкий путь.

В некотором замешательстве и соратники по коалиции, и давние союзники. В Швеции заинтересовались, насколько это совместимо с международным правом, и предложили дать, наконец, сирийскому народу право самому определить свое будущее. Греческие СМИ обеспокоены тем, что Дональд Трамп, который "проклинал" вторжение в Сирию, сейчас его же и планирует. И напоминают: нынешний американский президент сам признавался, что не понимает, кого поддерживают США в Ливии и Сирии. А теперь начинает свой первый поход и открывает ящик Пандоры. МИД Финляндии призвал Россию и США проявить ответственность и здравый смысл. Это, конечно, интересно: именно Москва должна проявлять здравый смысл, терпеть, идти на уступки, спасать мир от фашизма и терроризма. Что ж, не впервой.

В МИД Австрии хоть и посетовали, что Трамп не обратился в Совбез ООН, все же отметили, что эта бомбежка, в целом, нормальная такая превентивная мера против возможных химических атак. На всякий случай, то есть. Нам кажется, что у вас, может быть, что-то такое есть, поэтому мы на вас нападем.

И только у Франции и Германии никаких вопросов к Вашингтону: Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что виноват во всем Башар Асад. Даже в том, что его бомбят. Лет через десять, когда разрушать уже будет нечего, может, они и скажут, что погорячились. Так регулярно происходит: невиновный человек вполне может просидеть 11 лет в гаагской тюрьме, как случилось с сербским политиком Воиславом Шешелем. Его потом оправдали – но отыграть все назад никто не может. Оправдали и Ирак, который так же, как Сирию, начали бомбить потому, что кому-то что-то показалось. А через 10 лет обнаружилось, что действительно "показалось".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в связи с этим, как Тони Блэр "признал, что они жульничали, что они вводили всех в заблуждение" в бытность его премьером Великобритании. И неизвестно, когда придется узнать всю правду о том, как было принято решение об ударах по Сирии. Но правды нужно добиваться, и Россия будет это делать.

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