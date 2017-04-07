НАТО в Нарве: Эстония потеряла "главное сокровище"

Защита Парижа и Лондона начинается с Эстонии. Об этом британским и французским военным, расквартированным в этой стране, сообщил глава ее Минобороны Маргус Цахкна. А что им теперь делать с Эстонией – не объяснил. Возможны инциденты.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Торжественные речи и военные оркестры, ритм, отбиваемый сотнями солдатских ботинок во время торжественного марша – пожалуй, именно это может считаться лейтмотивом сегодняшней жизни Эстонии. К этому в нижнем регистре добавляется натужный рев двигателей автотягачей, перевозящих сотни единиц бронетехники из порта Палдиски на военную базу в Тапа. Высокие ноты звучат, когда что-то насвистывая себе под нос, спускаются на эстонскую землю английские и французские военнослужащие, а им навстречу с улыбками на лицах и раскрытыми для объятий руками движутся, пританцовывая от едва сдерживаемого ликования, военные чиновники страны во главе с министром обороны Маргусом Цахкна. Еще бы добавить сюда гул пролетающих над головами военных самолетов, и тогда все эти звуки сложатся в "Оду к радости" с эстонским акцентом.

Все вышеописанное просто обязано вызвать в душах людей военных, а также примкнувших к ним политиков, ликование и выразиться в акте, так сказать, творчества. Что и произошло во время обмена речами прибывших и встречающих. Наверное, где-то очень глубоко в министре обороны Эстонии закопан поэт, и он иногда прорывается сквозь сухость чиновничьего мышления словами яркими и образными, но, честно говоря, ставящими в тупик. Будучи в прекрасном настроении от созерцания прибытия последних подразделений контингента НАТО, Маргус Цахкна внезапно произнес следующую эмоциональную сентенцию: "Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы. Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всего НАТО в целом. Союзнические отношения основаны на взаимной поддержке".

Наверняка за этим последовали аплодисменты, согласное кивание головами и слова одобрения, к которым почему-то не хочется присоединяться. Мне кажется, что лучшая защита от неприятностей – хорошие отношения с окружающими, в первую очередь с соседями. А вот наличие на нашей территории большого количества хорошо вооруженных людей вряд ли этому способствует. Настораживает еще одно обстоятельство, которое пусть и является плодом моего воображения, но имеет право на жизнь. Почти все эстонские политики мне видятся людьми очень маленького роста. Нет, конечно, в реальности есть среди них и весьма вытянутые по вертикали, но в моем воображении они все – коротышки с комплексом Наполеона. Никогда не служившие в армии, но любящие покрасоваться на фоне военных. Подобное любование никогда ни к чему хорошему не приводило.

Далеко не всем в Эстонии это нравится, но голос несогласных сегодня почти не слышен. Размещение войск НАТО на территории страны, в котором в силу разных и не всегда бескорыстных интересов заинтересована политическая элита страны, вызывает у обыкновенных граждан чувство тревоги и дискомфорта. Это размещение делает их потенциальными жертвами возможного вооруженного конфликта и значительно осложняет экономическое положение из-за ухудшения отношений с Россией – соседом и традиционным торговым партнером. Страна, на территории которой находятся иностранные военные базы, не может вести самостоятельную внешнюю политику и живет под диктовку того, чьи солдаты стоят на ее земле. По сути дела, мы наблюдаем процесс потери независимости Эстонии, которую когда-то объявили главным сокровищем эстонского народа.

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