Удар США по Сирии: надуманный предлог и непредсказуемые последствия

Ударом по базе сирийских ВВС Белый дом показывает, что не собирается ни с кем делить глобальное доминирование. К этому вполне традиционному посылу добавилась экстравагантность Дональда Трампа. И это сочетание рискует превратиться в гремучую смесь.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Удар США по военному аэродрому в Сирии, в результате которого погибли сирийские военнослужащие, стал предсказуемым ледяным душем. Для тех, кто еще надеялся на здравый смысл и взвешенность американской политической верхушки во главе с президентом. А предсказуемым он был потому, что в течение всех последних дней жесткие заявления и риторика представителей Вашингтона в адрес Москвы и Дамаска шли по нарастающей и выглядели абсолютно согласованно. Россию и Сирию неправомерно обвинили в срыве договоренностей по химическому оружию. Москву в ультимативной форме призвали пересмотреть политику поддержки Башара Асада, а на самого сирийского президента "навесили" применение химоружия в Идлибе. США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН соответствующий проект резолюции. Как водится, без достаточных оснований и доказательств. И совершенно не прислушиваясь к информации, что сирийские ВВС могли нанести удар по складам террористов, где и находилось смертоносное оружие, ставшее отправной точкой для нынешних событий.

Президент России Владимир Путин считает, что удары США по Сирии наносят урон отношениям Вашингтона и Москвы, а также создают серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом. Кроме того, российский президент назвал действия Соединенных Штатов в Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Увы, оправдываются опасения тех, кто в период предвыборной кампании в США говорил о том, что "предсказуемая" Хиллари Клинтон – не самый плохой вариант на фоне "непредсказуемого" Дональда Трампа. Если послушать нынешнего американского президента, то решение о запуске "томагавков" по сирийской авиабазе, откуда, кстати, самолеты отправлялись бомбить террористов, было принято спонтанно, под влиянием эмоций. Позиция в отношении Асада, как выясняется, была пересмотрена в одночасье, хотя еще на днях Белый дом заявлял: действующий сирийский президент – политическая реальность, с которой надо считаться. И тут – как по заказу – "странный" инцидент с химоружием. Очень похожий на банальную провокацию, каковых мир видел множество. Возникают, конечно, риторические вопросы: а должен ли глава супердержавы с гигантским ядерным и неядерным арсеналом действовать под влиянием впечатлений? Одно дело слова и призывы, и совсем другое – применение оружия в другой стране, да и еще и против представителей законной власти. Хорошо еще, на сирийской авиабазе в момент удара не пострадали российские военные. В противном же случае ситуация стала бы качественно иной. Со знаком минус.

Примечателен и крайне тревожен и тот факт, что одновременно с ударом США по базе в Хомсе боевики запрещенного в РФ и ряде других стран "Исламского государства" напали на позиции сирийской армии в этом же районе. Странное совпадение? Или Вашингтон вернулся к практике договоренностей с радикалами ради достижения общей цели – свержения действующей власти, а удар "томагавками" был артподготовкой перед наступлением наземных сил? Если это так, Сирию ждут еще более нелегкие времена. А планы по созданию широкой антитеррористической коалиции с участием Америки и России придется действительно отложить в долгий-долгий ящик.

Тем более, Дональд Трамп настроен решительно и готов рассмотреть возможность проведения полноценной военной операции, несмотря на возражения некоторых сенаторов. При этом американская администрация, наследуя традиции прежней команды, полностью игнорирует факты применения химического оружия в Сирии террористами. И это особо отметил Владимир Путин, добавив, что он видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от жертв среди мирного населения в Ираке. А эти жертвы в рамках одной только операции по освобождению Мосула, в которой принимают активное участие американские военные, измеряются сотнями. Но никого в Вашингтоне и других столицах это не смущает. Западные, да и не только западные лидеры и отдельные политики, за исключением Марин ле Пен и еще ряда отважных людей, идущих против мейнстрима, единым хором выступили в поддержку действий США. Ощущение, что они дружно вняли словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ничтоже сумняшеся заявил, что все стороны должны приветствовать удар по аэродрому в Сирии, который не был ни с кем согласован. Чуть ли не от радости прыгать.

Понятно, что снижающийся рейтинг Дональда Трампа и не прекращающиеся обвинения в связях с Москвой заставляют его действовать все более решительно. Имидж мачо требует активности. В известном смысле, нужно "ублажать" американскую аудиторию, демонстрируя, что США при новом лидере не собираются ни с кем, прежде всего с Россией, делить глобальное доминирование. Но к этому вполне очевидному и традиционному для Вашингтона посылу добавляются экстравагантность и спонтанность Дональда Трампа, которые многих в нем очаровывали в предвыборный период. В практическом управлении таким мощным и "брутальным" государством как США это сочетание рискует превратиться в гремучую смесь.

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