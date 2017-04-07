Налетай, торопись! Киев готовится запустить распродажу родной земли

В меморандуме Киева и МВФ – черным по белому: Украина должна утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель. Как государственных, так и частных. Ключевое слово, как все могут догадаться – "должна".

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

О чем предупреждали эксперты, к тому и пришел Киев. Подвел-таки МВФ Украину к продаже земли. Выполнил пожелание своих главных американских опекунов, которые давно положили глаз на шикарные украинские черноземы. И ничего, что мораторий на ее продажу местные власти установили: дескать, национальное добро, ни пяди земли – никому. Все решили устроить так, чтобы Киев от этого моратория сам отказался. Так оно и сложилось, как по заказу. В опубликованном меморандуме Киева и МВФ – черным по белому: Украина должна утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель. Причем как государственных, так и частных. Ключевое слово, как все могут догадаться – "должна". И срок установлен: мол, принять закон об обороте сельскохозяйственных земель нужно до конца мая 2017 года. Так, чтобы действующий мораторий на продажу земель потерял бы силу с конца 2017 года.

И что дальше? А дальше – огульная распродажа. Зная, что украинцы могут поднять бучу, заранее позаботились о прикрытии. Типа это необходимо для "усиления потенциала экономического роста" страны. Во как! Сначала весь этот потенциал обнуляли всеми правдами и неправдами. А теперь, видите ли, усилить срочно понадобилось. Есть еще несколько оговорок. Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что покупать и продавать землю смогут только физлица с гражданством Украины.

Свежо предание, да что-то верить уже нет сил. Гройсман, видать, уже начал пропаганду по заказу. В меморандуме же как сказано: Киев должен не только принять закон, но и "обязуется запустить кампанию по информированию общественности и разъяснению преимуществ этой реформы". Скоро за премьером и другие подтянутся. Иначе следующего транша на миллиард долларов Украина от МВФ точно не дождется. Там, в фонде – как в волчьей стае. Вой не вой на луну, а закону подчиняйся.

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