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В Москву, в Москву. Западные политики корректируют курс

18:1606.04.2017
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Москва сейчас нужна всем. Лондону. Брюсселю. И всем остальным западным столицам. Но чтобы они смогли это понять, нужна была самая малость.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Лондон готов пойти на улучшение отношений с Москвой ради решения проблемы международного терроризма. Об этом сообщила британская The Independent со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.   По их словам, с этим связан, в частности, анонсированный в начале марта предстоящий визит главы МИД Бориса Джонсона в Москву – первый за последние пять лет. "Мы характеризуем нынешнюю британскую позицию как прагматизм, одерживающий верх над догматизмом", сказал газете дипломат одной из европейских стран.

А накануне заместитель помощника госсекретаря Бриджит Бринк, выступая на конференции по украинской проблематике в Атлантическом совете США в Вашингтоне, заявила, что улучшение отношений с Россией – одна из целей США. По ее мнению, это поможет решению многих глобальных проблем. А еще та же Бринк сказала, что Соединенные Штаты сокращают помощь Киеву. При этом она сразу постаралась извиниться перед Порошенко: дескать, это не персональный выпад – просто американские программы внешней помощи подвергнутся очень серьезным сокращениям. Трамп это обещал еще в ходе предвыборной кампании.

Ну ладно, киевские власти пусть сами разбираются, почему им сокращают помощь и не насолили ли они когда-то чем-нибудь новому американскому президенту. Тут интересно другое. На этой конференции в Вашингтоне еще было заявлено, что альтернативы Минским соглашениям нет. И это тоже косвенный реверанс американцев в сторону Москвы. И пока что "ненавязчивое" напоминание Киеву о его обязательствах. Но оно грозит в будущем серьезными последствиями: сокращение финансирования украинской "демократии" тому явное подтверждение. Да, сокращается вся внешнеполитическая деятельность США по продвижению демократии. Но она же не сокращается до нуля – всего на треть. И киевским властям стоит задуматься, почему именно они попали под секвестр. Уж не месседж ли это Трампа о том, что Украина и проблемы Порошенко ему совсем не интересны? Он, кстати, об этом намекнул – опять же в ходе выборов.

На этом фоне вполне становится понятным "озарение" Лондона и Брюсселя, и мантры Столтенберга (последняя – недавно, в марте) о том, что в НАТО понимают необходимость диалога и конструктивных отношений с Россией. The Independent в связи с этим "озарением" ядовито констатирует очевидное: необходимость корректировки российского курса возникла у Лондона после победы Дональда Трампа на выборах президента США…

А ведь, заметьте, позиция России по ключевым вопросам никак не изменилась. И ни на какие уступки она не пошла ради всяческих диалогов с теми же европейцами, британцами, американцами. Получается, в данном случае, что для того, чтобы все наладилось, надо просто ничего не предпринимать, просто подождать немного. За закатом – рассвет, за отливом – прилив, за истерией и плясками святого Витта – тихая лечебница в сосновом бору. Шутка, конечно. Но все же… Получается, что мы просто исполняем мудрый старинный рыцарский императив-девиз (раз уж о рыцарстве в Европе даже и воспоминаний не осталось): "Делай, что должно, и будь что будет".

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