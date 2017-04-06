За одного Бэннона двух дают. Трамп убрал свою "правую руку". В карман

Возвращение силовиков в Совет национальной безопасности при президенте США выглядит как укрепление "партии войны". А может, таковым и является. Но теперь, по крайней мере, никто не скажет, что у президента все еще конфликт с разведсообществом.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Может, это просто так совпало. Но со словами "я поменял свое мнение об Асаде" Дональд Трамп изменил и Совет национальной безопасности США. Вывел из его состава советника по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона. А главу Объединенного комитета начальников штабов Джозефа Данфорда и директора Нацразведки Дэна Коутса вернул.

И вроде, никакой связи. Кроме головы самого Трампа. В ней явно что-то происходит. Коль его первый друг уходит. Пока не с концами. Бэннон по-прежнему – в иерархии. Но в Совете именно он играл едва ли не ключевую роль. Как и положено одному из самых влиятельных членов команды. Хотя агентство Bloomberg дает слишком поверхностное объяснение смещению. Оно утверждает, что Бэннон вошел в эту структуру, чтобы "присматривать" за Флинном. А коль того уже нет, то и в этом необходимость отпала. Вряд ли все так просто, но на рабочую версию вполне потянет.

В свое время шеф популярного праворадикального портала Breitbart Беннон прямо оттуда шагнул в историю, возглавив избирательный штаб будущего хозяина Белого дома. Личность странная, неоднозначная, в известном смысле одиозная. Но именно его называют едва ли не главным творцом победы Дональда Трампа. Считается, что именно Стивен подобрал ключи к "белому" протестантскому электорату. И если есть в США человек, которого элита не переносит больше, чем президента, то это именно его советник по политическим и стратегическим вопросам.

Даже несмотря на то, что на Бэннона у них ничего нет. С Кисляком он не встречался и даже не созванивался. В связях с российской разведкой не замечен. Так, по мелочи. Сексист, антисемит, расист. Это все – определения из письма конгрессменов-демократов, сразу после выборов потребовавших от Трампа отлучить Бэннона от власти. Так он их и послушал. 28 января включил своего консультанта в постоянный состав Совета национальной безопасности, исключив из него тех, кому следовало там находиться по долгу службы. Теперь, выходит, статус-кво восстановлен.

Возвращение силовиков, даже при том, что и Бэннон, в принципе, не голубь мира – это свидетельство укрепления "партии войны". По крайней мере, никто не скажет, что у президента все еще конфликт с разведсообществом. Ко всему прочему, повестку СНБ отныне будет определять сменщик Майкла Флинна на посту помощника по нацбезопасности Герберт Макмастер. Генерал с ярко выраженным профилем "ястреба", принимавший участие во всех крупных военных кампаниях США. Кроме той, которую они опять задумали. Так что, может, это и не просто так совпало, что поменяв в радикально худшую сторону мнение об Асаде, Трамп изменил и СНБ.

Но не исключено, что убрать Бэннона патрону посоветовал сам Бэннон. С одной стороны, это выглядит как очередной подарок истеблишменту. Но это и не жертва фигуры, а перевод ее на другой фланг. Под Бэннона и своего зятя Кушнера Трамп создал Группу стратегических инициатив – самостоятельный аналитический центр, призванный готовить рекомендации для главы государства. Так что свою "правую руку" президент не дал на отсечение, а всего лишь спрятал в карман. Вроде бы, оставил не у дел. Но никто же не видит, чем она там занимается. Может, скрещивает пальцы, а может, и складывает кукиш.

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