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"Россия – проблема для США?": старый мейнстрим "нового" Вашингтона

14:2406.04.2017
(обновлено: 14:27 06.04.2017)
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Alex Brandon
Новая администрация США заняла во внешней политике позицию если не идентичную, то очень похожую на взгляды прежней администрации. И пока не дает внятного ответа на вопрос, одно ли и то же лицо – Трамп-кандидат и Трамп-президент.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Иного, видимо, и быть не могло. Система всегда сильнее отдельных элементов. И при смене детали, пусть и достаточно важной, машина работает в привычном режиме. Сигналы в отношении России, как из рога изобилия в последние дни следующие из Вашингтона, складываются в единую картину с четкими контурами. Американская политическая элита в надежде окончательно и бесповоротно освободиться от подозрений в связях с Москвой, заняла позицию если не идентичную, то очень похожую на взгляды прежней администрации. Вопреки ожиданиям, которые обоснованно возникли, исходя из вполне конструктивной предвыборной риторики Дональда Трампа. Многое изменилось. 

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп рассматривает Россию как проблему, и пригрозила, что никаких, как она выразилась, "поблажек" из-за событий в Крыму и на Украине, а также поддержки Башара Асада Москве не будет. Бог весть, о каких поблажках она говорила. Скорее всего, об отмене санкций. Но ведь Россия и не просит ничего подобного, развивая целые сегменты экономики в новых реалиях и извлекая из западных ограничений вполне ощутимые дивиденды в реальном секторе. Другой вопрос – взаимодействие Российской Федерации и Соединенных Штатов в сфере антитеррора. 

Рекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне, США. 1 февраля 2017
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
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Помнится, в период предвыборной кампании Дональд Трамп одной из своих ключевых задач на посту президента называл полный разгром запрещенного в РФ и других странах "Исламского государства" и в целом этой опасной, смертоносной идеологии. Тогда еще кандидат Трамп считал, что сотрудничество с Москвой в этом вопросе – весьма и весьма полезно. Критикуя администрацию Обамы, он говорил, что любая страна, сражающаяся с терроризмом, станет безусловным союзником Америки. Но потом акценты постепенно сменились. 45-й президент США заявляет, что не намерен обсуждать свои военные планы в Сирии с Владимиром Путиным. По сути, это признание того факта, что контакты на сирийском направлении между Москвой и Вашингтоном будут носить тактический или технический, но отнюдь не стратегический характер.

Возможно, каких-то важных договоренностей удастся достичь во время визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву. Можно пропустить мимо ушей его недавние заявления, связанные с Россией. К примеру, слова о том, что она выступила агрессором в отношении Украины и якобы "захватила" Крым. Или призыв к Москве пересмотреть поддержку режиму Асада. А также высказывание по поводу того, что Россия и Иран якобы несут моральную ответственность за применение химоружия в сирийском Идлибе, которое по традиции бездоказательно и мгновенно, без всяких разбирательств приписали правительственным силам. Кстати, просто удивительно, но еще совсем недавно – свежо, как говорится, предание – до начала нового скоординированного американо-европейского "наезда" на Башара Асада, в Белом доме заявили, что США не против него на посту лидера Сирии. Дескать, такова реальность, с которой надо мириться. Но это так, лирическое отступление на тему политической какофонии, царящей нынче в США по разным поводам, за исключением российского. Скорее всего, жесткие заявления Тиллерсона на тему России делаются в расчете на внутреннее потребление, так сказать, для собственной американской аудитории. А в ходе визита в Москву за закрытыми дверями разговор пойдет куда более содержательный. 

Мужчина в маске с флагом США
© AP Photo/ John Locher
"Разговор с позиции силы". Встретились как-то американец, китаец и русский…

Но до российской столицы еще надо доехать. Некоторые члены палаты представителей призывают госсекретаря отменить поездку. Адам Шифф весьма пафосно и велеречиво заявил, что "сейчас не время наносить визит высокого уровня и таким образом вознаграждать Россию", "если, конечно, госсекретарь не собирается предъявить Москве ультиматум". Это очень своевременный призыв на фоне заявления другого видного политического деятеля, вице-президента Майкла Пенса. Тот обвинил Москву и Дамаск в провале соглашения о химическом оружии. Или вот еще: законодатель Эрик Суолуэлл внес на рассмотрение палаты представителей резолюцию, которая требует от Дональда Трампа не менять отношение к России до тех пор, пока ФБР не закончит расследование связей президента США с Москвой, а также ее "вмешательства" в американские выборы. Суолуэлл назвал Россию страной, "нацеленной на причинение вреда США". 

Что же в сухом остатке? Не ослабевающая антироссийская риторика, звучащая в том числе и с самого "верха", нагнетает соответствующие настроения в той части истеблишмента и общества, которая более или менее лояльно, спокойно настроена к Москве. Чтобы не было никакой палитры мнений, а мир вновь стал черно-белым. При этом Трамп, рейтинг которого внутри страны упал ниже уровня одобрения деятельности Обамы, подтверждает статус заложника внутриполитической ситуации на внешнем контуре. И пока не дает внятного ответа, одно ли и то же лицо – Трамп-кандидат и Трамп-президент.

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