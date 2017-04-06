Политическая сцена: Бритни Спирс сблизит русских и американцев?

Из-за Бритни Спирс в Тель-Авиве были перенесены выборы одной из крупнейших партий Израиля. Но это еще что. В посольстве США в России точно знают, что Бритни в политическом смысле способна и не на такое.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Израильские левоцентристы перенесли праймериз из-за концерта Бритни Спирс. Партия "Авода" выберет лидера не третьего июля, как планировалось, а на день позже.

Объясняют это тем, что политикам понадобится очень серьезная охрана. А где же ее взять, когда все будут следить за безопасностью в главном парке Тель-Авива. Туда, послушать, как поет американская звезда из 90-х, как ожидается, приедут десятки тысяч человек со всей страны. Говорят, что охранников на оба события не хватит.

Понятно, конечно, что в Израиле безопасности уделяют особое внимание. Но, возможно, все эти заявления – для отвода глаз. И политики просто не хотят пропустить концерт. Ведь наверняка ничто человеческое им не чуждо.

Вот американский посол в России Джон Теффт не скрывает своих симпатий к Бритни Спирс. Более того, отводит ей не последнее место в политике. Говорит, все сотрудники посольства ее любят – и американцы, и русские – так может, на этой почве два народа и сблизятся?..

Оказывается, есть еще порох в бритниных пороховницах. Когда она пустилась во все тяжкие и от милой маленькой блондинки осталась лысая, уставшая от жизни женщина, мало кто рассчитывал, что она вернется на сцену.

А она вернулась – и не только в шоу-бизнес. Незаметно Бритни проделала путь от милого подростка до влиятельной фигуры международной политики: и выборы она передвигает, и оппонентов примиряет. Хорошо, что на новые концерты в России она пока не решилась, а то бы нас непременно обвинили в том, что это – наш агент.

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