Готовь клюшки летом: подстава от НХЛ. Или… не подстава?

Канадским хоккеистам на Олимпиадах везет. Наверное, по заслугам. А хоккеистам США в последнее время не везет. И вроде в одной НХЛ играют. Но теперь никого из них на Игры в Пхенчхан не повезут. Все теперь равны.

Автор Александр Шатковский, радио Sputnik

"А давайте проведем олимпийский хоккейный турнир летом!". С таким предложением обратился к Международному олимпийскому комитету глава Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн. После этого он наверняка выключил телефон и с чувством выполненного долга ушел спать. Или заниматься другими делами.

И действительно, свою задачу он выполнил, камень с сердца снял: двумя днями ранее он озвучил запрет, который накладывает его Лига на участие своих хоккеистов в Зимних Олимпийских играх. И теперь просто необходимо было что-то предложить взамен, чтобы никто не сказал: "А чего это вы запретами разбрасываетесь, но сами ничего не предлагаете?".

Предложил.

И ведь действительно, можно даже аргументную базу под это подвести: проводился же Кубок мира по хоккею в летнее и осеннее время? И вроде бы получалось неплохо. Даже денег получилось заработать. Так что проводите и вы свою Олимпиаду с перерывом в несколько месяцев. Ну подумаешь, хартия, принципы, Пьер де Кубертен и все такое. Огонь погасили, все всплакнули, а потом летом специально для хоккея еще раз его зажгли. Вам же нужен хороший хоккей на Играх?

Проблема в том, что сегодня НХЛ – это действительно лучший хоккей в мире. И можно даже предположить, что сегодняшний хоккей в НХЛ – это сильнейший хоккей в истории. И Олимпиада без него, безусловно, проиграет, потому как – что мы смотрим на Играх? Антона Шипулина, девушек-керлингисток и хоккей! И хотелось бы, чтобы все они были представлены на Олимпиаде в лучшем виде.

А тут такая подстава от НХЛ.

Впрочем, подстава ли? Сборная СССР выигрывала олимпийское золото, когда хваленые профессионалы на Игры не приезжали. И что, эмоции были хуже? Нисколько. В конце концов, Олимпиады для того и есть, чтобы болеть за сборную своей страны – неважно, выступают ли за нее Дацюк, Малкин и Бобровский или же Капризов, Шестеркин и Голышев.

И в грядущем феврале никакая НХЛ не запретит мне завернуться в российский триколор, нацепить на шею шарф и невыспавшимся голосом орать на весь двор "Россия, вперед" в четыре утра – игры-то будут в Корее, когда в России будет раннее утро.

А летние турниры НХЛ пусть оставит для себя. Для зарабатывания денег, для повышения собственной популярности, для подчеркивания собственной значимости. Это тоже важно, это тоже правильно. Но в России всегда больше почитали традиции. И если в следующем году вышеупомянутые Шестеркин, Капризов и Голышев поддержат традиции Третьяка и Якушева, Харламова и Борщевского и вернут России золото, я думаю, никто не расстроится. В конце концов, каждый выбирает свое – кому-то золото в виде долларов, кому-то в виде олимпийской медали.

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