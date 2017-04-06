Равнение направо: почему европейцы меняют политическую ориентацию

Традиционные центристские партии в Европе теряют своих сторонников. Об этом свидетельствуют, в том числе, и результаты опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения".

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

UKIP в Великобритании, "Национальный фронт" во Франции и AfD в Германии. С каждым годом эти политические силы, которые называют националистическими, набирают популярность у избирателей. В то время как традиционные центристские партии в Европе стремительно теряют своих сторонников. Об этом свидетельствуют, в том числе, и результаты опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения".

В ходе исследования выяснилось, что главная причина, по которой европейцы все чаще смотрят направо – это невыполненные властью пустые обещания. Об этом говорят 45% французов, 52% немцев и 49% британцев. Второй по популярности ответ – недовольство миграционной политикой. И почти каждый третий опрошенный во всех трех странах указывает на экономические неудачи.

Кроме того, росту популярности правых партий способствует всеобщее разочарование в Европейском союзе. Об этом заявляют 29% респондентов во Франции, 25% в Великобритании и 23% – в Германии.

Впрочем, такой расклад для европейских политических элит, похоже, не новость. Иначе они бы не заимствовали риторику у своих конкурентов на правом фланге. Причем, как показывает президентская кампания в той же Франции, идеи "Национального фронта" Марин Ле Пен, например, об ограничении миграции, в свои программы включают как правоцентристы, так и левые – социалистические силы.

Однако такие кульбиты веса традиционным партиям не прибавляют. Скорее, это еще больше убеждает избирателей в правоте "новых правых". А значит, вполне вероятно, что и на президентских выборах во Франции, и на парламентских выборах в Германии возможны сюрпризы, не уступающие Brexit'у.

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