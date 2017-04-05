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24 войны с Россией: нумерология от Ющенко

19:0805.04.2017
(обновлено: 19:26 05.04.2017)
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Виктор Ющенко
© РИА Новости. Григорий Василенко
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Переписывание истории становится любимым занятием украинских президентов. Что действующих, что бывших. Такое своеобразное соревнование. А цель одна – показать Россию вековечным агрессором и душителем.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Как же все-таки любят украинские политики "бросать" в свой народ и преподносить Западу пафосные заявления и громкие открытия!

Из последнего. Экс-президент Виктор Ющенко заявил, что конфликт в Донбассе – 24-я война с Россией, это национально-освободительная война. 24 – красивое число! Впрочем, есть и другие. Девятый вал, четыре всадника Апокалипсиса, тридцать сребреников, чертова дюжина, наконец. Да мало ли что взбредет в голову. Нумерология, конечно же, лженаука, но, с другой стороны, и современная политология частенько тоже смахивает на обыкновенное шарлатанство, помноженное на невежество.

Украинский флаг на границе с Россией
© AP Photo/ Inna Varenytsia
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О национальности говорить не буду. Ну что, в самом деле! Пусть сначала в Киеве скажут, что украинцы – пришельцы с Марса, тогда можно будет умолчать о кровном родстве восточных славян.

Поговорим о другом. Ющенко вполне можно назвать учителем Порошенко по переписыванию истории. Конечная цель понятна – это новая идеология "Великой Украины", в которой Россия – это вековечный агрессор и душитель украинского самосознания. Нет, получается даже, что самопознания – ведь что ни новый президент, то новые исторические доктрины появляются. Причем, они настолько разнообразны, фантастичны и трудноусваиваемы, что невольно удивляешься долготерпению учащихся и учителей. Потирают руки лишь присяжные историки и владельцы типографий.

Кстати, и про себя президенты тоже не забывают. Во времена правления Ющенко стало известно о том, что только и исключительно одни украинцы пострадали от голода начала 1930-х годов. А также и о том, что Виктор Андреевич – потомок ясновельможного пана, последнего запорожского кошевого атамана Петра Калнышевского. А раз так, то благодарные украинцы провозгласили Ющенко гетманом Украины. И почему он не перенес резиденцию из Киева в Батурин, во дворец графов Разумовских? Из скромности, наверное: все-таки родился на селе, в скромной учительской семье… (Думается: раз Ющенко – потомок атамана, интересно, тогда чей потомок Порошенко? Впрочем, возможно, скоро узнаем.)

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© РИА Новости
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И все-таки, плохая какая-то идеология получается у современных украинских политиков. Потому что она строится на исключительности и на ненависти. Гордиться своей страной не только можно, но и нужно. Но не надо для этого переписывать Евангелие и утверждать, что Христос имеет украинские корни (прости, Господи!). Не нужно вытаскивать на свет божий замшелый и почти никому не известный термин известного историка-украинофила Грушевского – "Украина-Русь". А строить свою идеологию на ненависти к своему ближайшему соседу вообще глупо. Во-первых, другого соседа все равно не будет. Во-вторых, с соседями обычно стараются поддерживать, ну если не хочется братские, то, во всяком случае, нормальные, ровные отношения. Потому как иначе себе дороже выйдет. Как аукнется, так и откликнется. И еще, в-третьих, если уже начали говорить поговорками, то вот такая есть: близкий сосед лучше дальней родни. Эта поговорка не русское ноу-хау, она встречается почти у всех народов мира.

Ну и заканчивая разговор о нумерологии и красивых цифрах, на ум приходят две "цифровые" поговорки: один дурак скажет – сто мудрецов не разберут. И, конечно же, семь раз отмерь – один раз отрежь.

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