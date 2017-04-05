Чук в Одессе, Гек в Киеве. Очень "советская" карьера Марии Гайдар

Советовать – это, очевидно, призвание Марии, которое она пытается реализовать вот уже с третьей попытки. Первая была в Москве пять лет назад: советник вице-мэра. Правда, недолго. Затем Одесса – тоже кратко – и теперь остановка в Киеве.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Мария Гайдар пошла на повышение. Президент Украины Петр Порошенко назначил ее своим внештатным советником.

Бывший босс Марии Егоровны Михаил Саакашвили – он же бывший губернатор Одесской области, он же бывший президент Грузии – живо отреагировал на публикацию указа о новом назначении его бывшей же советницы (тоже, кстати, внештатной). "Или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен, а сам считает, что у нас была суперкоманда, и хочет переманить к себе ее представителей, или он меня очень боится", – размышляет Саакашвили в Facebook. Там же сообщает и такую подробность: "Насколько мне известно, ее (Марию) уговаривали в течение трех месяцев".

Итак, Марию уломали. Интересно, звали ли в штат? Но, с другой стороны, вне штата даже удобнее. Быть этакой советницей-надомницей, давать советы по телефону – нехлопотно и незатратно: и дресс-код не нужен – можно в халате, макияж опять же "а ля натюрель" – все по-простому. Важно, чтобы советы были хорошими, от сердца. Но здесь можно не беспокоиться – призналась же Мария Гайдар в 2015-м, что на Украину ее привел зов сердца.

Советовать – это призвание Марии, которое она пытается реализовать вот уже с третьей попытки. Первая была еще в Москве пять лет назад: Мария Гайдар занимала должность советника вице-мэра столицы по социальным вопросам – правда, недолго, меньше года. Затем Одесса – проездом – и, ура, остановка в Киеве да на верхней ступени лестницы: выше, чем президенту страны, советовать уже некому!

Неважно, что внештатных советников у Петра Порошенко больше десятка. (Кстати, год назад их было ровно 13, и безусловным украшением этого "анти-апостольского" списка было имя Михаила Саакашвили). Главное, что про Марию Гайдар на Украине не забывают – привлекают и востребуют. А как иначе, если прибилась хорошая девушка по дороге? Что ж ее теперь – в лесу из машины высаживать? К тому же человеком с такой фамилией не разбрасываются. Особенно если это фамилия прадедушки по отцовской линии. Ведь было же у Петра Алексеевича советское детство в советской школе, где он, как и все советские дети, учил наизусть строчки из рассказа "Чук и Гек": "Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется…" – ну не будем уточнять, как именно зовется. Фишка в том, что Маша самим фактом своего существования вызывает сладкие ассоциации со счастьем страны.

Так что был у Маши Чук в Одессе, а теперь – Гек в Киеве. Карьера!..

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