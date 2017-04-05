И собачий ошейник в придачу. Европа научит украинцев границу охранять

Автор Ольга Героева, радио Sputnik
Украина продолжает "евроинтегрироваться", правда, опять весьма своеобразным способом. Контроль над госграницей отдали Евросоюзу. Пока, правда, на время: до 30 ноября. Киев допустил до охраны рубежей сразу несколько европейских структур. Среди них агентство Frontex, миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, Интерпол и Европол.
С украинской стороны в роли защитников госграницы выступят курсанты Национальной академии погранслужбы. Также планируется задействовать авиацию и беспилотники, но кто их предоставит – Киев или Брюссель, не уточняется. Совместная операция будет проводиться на территории 15 пограничных областей Украины (кроме зоны АТО), а также Киева.
Интерес европейцев совершенно понятен. К примеру, контрабанда сигарет из Украины в ЕС давно поставлена на поток. И, судя по всему, "крышуется" в приграничных областях на очень высоком уровне. Набирает обороты и контрабанда оружия в страны ЕС с территории незалежной, где оно имеет практически бесконтрольное хождение. Так что безвизовый режим, который обещает Европа Украине, может запросто обернуться для ЕС всплеском преступности. И это, видимо, начинают понимать и в самом Евросоюзе. Вопрос: почему так поздно спохватились? Факты известны давным-давно. Например, еще в 2012 году европейские пограничники обнаружили целое подземное "мини-метро" между Украиной и Словакией для переправки нелегальных грузов и мигрантов. Все как полагается: рельсы, вагончики… Тогда местные СМИ писали, что тоннель под украинско-словацкой границей может войти как в книгу рекордов Гиннесса, так и в мировую историю контрабанды.
Тогда уникальное трансграничное подземное сооружение словацкие пограничники прикрыли. Но нелегальные перевозки через границу спустя пять лет все так же процветают, просто осуществляются они теперь обычным, наземным путем. И Европа, похоже, ясно дает понять Киеву, что в случае новых "неудов" по предмету "охрана госграницы" о любых интеграционных планах можно забыть. Кстати, запланированный "пробный" безвизовый режим для украинских туристов и так уже под угрозой. В Европарламенте зарегистрирована поправка, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины. Авторами инициативы стали парламентарии из Великобритании, Германии и Швеции.
В общем, все идет к тому, что напрасно так старалась Украина, отдавая все самое ценное в чужие руки, даже границей пожертвовала. Можно сказать, предалась Западу телом и душой, а что взамен? Ну вот, европейцы помогут охранять границу с ЕС. От украинских же контрабандистов. Что там еще? Впрочем, кое-что есть. Рассказывают, что знаменитому некогда украинскому "Южмашу" в Европе уже предлагали в рамках конверсии перейти на производство собачьих ошейников. Как говорится, за что боролись.
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