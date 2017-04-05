И собачий ошейник в придачу. Европа научит украинцев границу охранять

Будни евроинтеграции. Европа поможет Украине охранять государственную границу. Преимущественно от украинских же контрабандистов. Которые сами себе "безвиз" уже давно выписали.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Украина продолжает "евроинтегрироваться", правда, опять весьма своеобразным способом. Контроль над госграницей отдали Евросоюзу. Пока, правда, на время: до 30 ноября. Киев допустил до охраны рубежей сразу несколько европейских структур. Среди них агентство Frontex, миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине, Интерпол и Европол.

С украинской стороны в роли защитников госграницы выступят курсанты Национальной академии погранслужбы. Также планируется задействовать авиацию и беспилотники, но кто их предоставит – Киев или Брюссель, не уточняется. Совместная операция будет проводиться на территории 15 пограничных областей Украины (кроме зоны АТО), а также Киева.

Интерес европейцев совершенно понятен. К примеру, контрабанда сигарет из Украины в ЕС давно поставлена на поток. И, судя по всему, "крышуется" в приграничных областях на очень высоком уровне. Набирает обороты и контрабанда оружия в страны ЕС с территории незалежной, где оно имеет практически бесконтрольное хождение. Так что безвизовый режим, который обещает Европа Украине, может запросто обернуться для ЕС всплеском преступности. И это, видимо, начинают понимать и в самом Евросоюзе. Вопрос: почему так поздно спохватились? Факты известны давным-давно. Например, еще в 2012 году европейские пограничники обнаружили целое подземное "мини-метро" между Украиной и Словакией для переправки нелегальных грузов и мигрантов. Все как полагается: рельсы, вагончики… Тогда местные СМИ писали, что тоннель под украинско-словацкой границей может войти как в книгу рекордов Гиннесса, так и в мировую историю контрабанды.

Тогда уникальное трансграничное подземное сооружение словацкие пограничники прикрыли. Но нелегальные перевозки через границу спустя пять лет все так же процветают, просто осуществляются они теперь обычным, наземным путем. И Европа, похоже, ясно дает понять Киеву, что в случае новых "неудов" по предмету "охрана госграницы" о любых интеграционных планах можно забыть. Кстати, запланированный "пробный" безвизовый режим для украинских туристов и так уже под угрозой. В Европарламенте зарегистрирована поправка, которая может заблокировать принятие резолюции по безвизовому режиму для Украины. Авторами инициативы стали парламентарии из Великобритании, Германии и Швеции.

В общем, все идет к тому, что напрасно так старалась Украина, отдавая все самое ценное в чужие руки, даже границей пожертвовала. Можно сказать, предалась Западу телом и душой, а что взамен? Ну вот, европейцы помогут охранять границу с ЕС. От украинских же контрабандистов. Что там еще? Впрочем, кое-что есть. Рассказывают, что знаменитому некогда украинскому "Южмашу" в Европе уже предлагали в рамках конверсии перейти на производство собачьих ошейников. Как говорится, за что боролись.

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