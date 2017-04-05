Файлы рыть будут. В Бундесвере появился новый вид вооруженных сил

В Бонне начал работу Командный центр немецких кибервойск. Пока их немного, этих германских "киборгов". Кресла греют, кофеварки осваивают, пальцы разминают. Но уже летом – настоящий большой призыв в виртуальную армию.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, киберсолдат свое возьмет и ничего с ним не случится. Бундесвер, похоже, постиг науку побеждать. Или, скорее, поверил военным экспертам, которые не первый год твердят, что весь его боевой потенциал находится в каком-то виртуальном измерении. Значит, там и надо искать, решили в министерстве обороны и приняли меры. Его глава Урсула фон дер Ляйен сегодня в Бонне лично открыла Командный центр немецких кибервойск. Отныне – это новый вид вооруженных сил Германии наряду с танками, авиацией и флотом.

Его штатный состав пока не превышает 260 человек. Поэтому их вполне могли разместить не здесь, а, скажем, во Франкфурте-на-Майне. Там под крышей консульства США уже давно все работает. Но, во-первых, немцы хотят доказать, что и у них еще есть порох в пороховницах и свои документы на рабочем столе. А во-вторых, к июлю, как они обещают, в электронную армию призовут 13,5 тысячи реальных военнослужащих. И вот это уже действительно сила. Эти пойдут не "на Вы", а на IT. Файлы рыть будут.

Даже у хваленого спецназа на учениях вместо автоматов палки, а у этих винчестер самый настоящий. И память у них самая оперативная – поэтому в Прибалтику в отличие от десанта второй раз не пойдут. И при этом плата самая материнская, потому что они – любимое детище Урсулы фон дер Ляйен. С ее богатым воображением и неугомонной фантазией "воины света интернета" смогут позволить себе очень многое, не отходя от службы. Ведь до того, как отправить бундесвер в сеть, она ввела его в курс сексуальной грамоты. Первую лекцию "про это" военачальникам сама читала.

А если соединить одно с другим, получится очень даже перспективное в смысле постоянной боевой готовности направление. У "киборгов" же орудие всегда на взводе будет. И при этом от них никто не требует постоять за родину. С компьютером, ноутбуком или каким другим гаджетом в руках они смогут за нее посидеть, полежать и даже поиграть. Огромное поле деятельности и широкий ассортимент живой силы и техники. А если знать нужную кнопку, то еще и бесконечное пополнение жизни. Неважно, на каком театре военных действий. World of Тanks, Dota 2 или Counter-Strike.

Да пусть хотя бы и старый добрый Quake. Он там, правда, фашистов убивает. Но на то они и киберэлита вооруженных сил, чтобы перевернуть любой сценарий и сделать так, что враг будет бит. А Германия – байт. Другое дело, если верить психологии, то с бундесвером, получается, совсем беда. Она что говорит: спасение в сети ищет тот, кто не нашел себя в реальности. Опять же, как они в следующий раз прикроются "русскими хакерами", если, несмотря на все способы защиты от них, в Германии все-таки что-то пойдет не так. Ну, в смысле, так, как идет.

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