Приз зрительских антипатий. Дебаты во Франции дали надежду на сенсацию

Макрон твердил о своей честности и независимости. Хотя его об этом не спрашивали. Фийон прославлял презумпцию невиновности. Ле Пен смеялась в лицо. А Меланшон просто выиграл. Но лишь утешительный приз.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Излюбленный штамп социологов во время избирательных кампаний в устах Жана-Люка Меланшона может прозвучать с налетом мечтательности и сожаления. Примерно так: "Эх, если бы выборы состоялись сегодня…". Но чтобы оставаться честным, хотя бы перед самим собой, он непременно должен добавить: "И если бы в них принимали участие только те, кто видел теледебаты". Их результаты на самом деле подарили Меланшону иллюзию, а Пятой республике надежду на сенсацию.

Лидер "Непокорившейся Франции", набрав четверть голосов, превзошел записных фаворитов. Эммануэль Макрон отстал на четыре пункта. Франсуа Фийон – на 10. Марин Ле Пен и вовсе провалилась – 11%. Значит ли это, что выход из ЕС от Меланшона победил верность Евросоюзу Макрона, неизвестно. Как неизвестно и то, помог ли этот эфир тем самым сорока процентам французов, что так и не определились с выбором. Ведь, строго говоря, ничего нового они для себя не услышали. А о жестокости полицейских и бунте Французской Гвианы не услышали вовсе.

Модераторы этой дискуссии не рискнули вносить в нее дополнительную злобу дня. Тем паче, что в студии ее вполне хватало. И откровенной грубости тоже. Вообще в богатой истории Франции такого еще не было никогда. Ей впервые показали всех кандидатов сразу. Правда, некоторых она так и не заметила. И если в прошлый раз шесть аутсайдеров не без основания могли винить в этом канал, не пригласивший их на дебаты, то теперь только самих себя. У каждого из них были те же 17 минут, что и у всех остальных, но самый лучший из них стал шестым. Тем не менее, картинку разбавили.

Всего же набралось 11 человек. В иной ситуации им, наверное, больше подошло бы футбольное поле. Но в этой команде каждый ведет свою игру. Можно даже сказать, двойную игру. Поскольку всяк мнит себя защитником интересов Франции и нападающим на позиции своих конкурентов. И так четыре часа. Формат слегка напоминал известное телешоу "Слабое звено". Вопросы, ответы, стремление потопить соседа. И гвоздь программы: подколки ведущего. Они же словно и для этого случая были писаны. "Чей интеллект на уровне плинтуса?". "Кто отвечает наугад?". "Кто говорит на одном языке с рыбами?". "Кто затевает разборку на пустом месте?".

Ведущие, правда, обошлись без таких формулировок. Но политики вполне обошлись и без ведущих. Не ведай французы, что к чему, они, пожалуй, очень удивились бы, узнав, что среди этих людей есть их будущий президент. Макрон вновь твердил о своей честности и независимости. Хотя сейчас его об этом даже не спрашивали. Фийон прославлял презумпцию невиновности. Ле Пен смеялась в лицо. А Меланшон просто выиграл. Но лишь утешительный приз зрительских даже не симпатий, а антипатий. Поскольку и это было протестное голосование. Однако в реальном раскладе он и после эфира в Елисейский дворец никак не попадает.

И, по всей вероятности, последний в этот телевизионный вечер вопрос об "образцовом президенте" так и останется открытым. Один из кандидатов второго плана признал, что в Пятой республике такого не избирали уже лет сорок. Если судить по тому, что нынешние претенденты говорят друг о друге, с идеальным вариантом Франции в любом случае придется еще подождать, как минимум, лет пять.

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