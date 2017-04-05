Пробирка Эйро. Кто "нахимичил" в Сирии?

Все сначала. Сирийские оппозиционеры опять обвинили правительственную армию в применении химического оружия. Разумеется, доказательств опять никаких. Они и не нужны: на Западе верят и так, и с большим удовольствием.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Сирийская правительственная армия никогда не использовала и не собирается использовать токсичные вещества. Об этом говорится в заявлении армейского командования по поводу обвинений со стороны вооруженной оппозиции в якобы примененном в провинции Идлиб химическом оружии. Командование сирийской армии напомнило, что террористические вооруженные группировки регулярно обвиняют Дамаск в применении химического оружия, когда у них не получается достичь намеченных целей "на земле".

Но разве же на Западе Дамаску кто-нибудь верит. Париж, едва узнав от сирийских оппозиционеров об атаке, стал требовать экстренного заседания Совбеза ООН, которое в итоге и назначили на 5 апреля. В секретариате всемирной организации хоть и выражают "чрезвычайную тревогу", проверить сообщения и вообще понять, была ли атака, пока не могут. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ну, видимо, прямо на заседании и попытаются понять. Главное, чтобы не получилось, как с той самой "пробиркой Пауэлла". Помните, как госсекретарь США тряс емкостью якобы с бактериологическим оружием, которое производят в Ираке. А вскоре США, якобы в попытке навести там порядок, разрушили всю страну. Посмотрим, не будет ли чем-нибудь трясти в этот раз глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

Впрочем, США, похоже, теперь могут занять более конструктивную позицию по Сирии, чем прежде. В Белом доме заявили, что считают Башара Асада "политической реальностью" и пока не видят возможности смены режима.

Может быть, это значит, что бороться, наконец, начнут не с законной властью, а с террористами. Если так, то дело должно пойти в гору. Хотя госсекретарь Рекс Тиллерсон уже добавил, что ни у кого не должно быть иллюзий по поводу президента Сирии – ведь только варвар "использует химическое оружие для нападения на собственный народ".

Ну и что, что пока даже ООН не может понять, использовал ли кто-то в принципе это оружие в Идлибе – доказательства никогда особо не волновали Вашингтон. Так что идею решить вопрос Асада Белый дом оставил, видимо, только на время.

С другой стороны, нынешние власти США очень хотят откреститься от всего, что связывает их с ближайшими предшественниками. Атаку в Идлибе назвали "ужасным действием", которое стало ответом на бездействия прошлой администрации. Так что теперь исправить эти промахи или, по крайней мере, сделать вид для них должно быть буквально делом чести. Действительно ли США изменили свою позицию, должно показать как раз ближайшее заседание Совбеза. Во всяком случае, этого очень ждут в Париже.

Министр иностранных дел Франции пообещал, что его страна, которая никогда не отступала, не отступит и теперь – только вот поймет, поддерживают ли ее в Вашингтоне (имеется в виду, конечно, не борьба с террористами, а та самая смена политического режима в Сирии). Остается только надеяться, что у Вашингтона слова не разойдутся с делом (в той части, которая описывает Асада как политическую реальность), а Франция не пойдет в одиночку менять власть в Сирии.

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