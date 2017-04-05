"Разговор с позиции силы". Встретились как-то американец, китаец и русский…

Глава Стратегического командования США признал, что канал связи с Россией и Китаем по военным вопросам необходим. И тут же рассказал, зачем именно, по его мнению, нужно связываться с Россией. Хотите верьте, хотите нет.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Американским, российским и китайским военным нужно чаще общаться, уверен глава Стратегического командования США (СТРАТКОМ) Джон Хайтен. На слушаниях в сенате он заявил, что канал связи с этими странами по военным вопросам необходим. https://ria.ru/world/20170404/1491484865.html

Ведь всегда лучше, когда можно просто поднять трубку телефона и поговорить, если случается что-то, а то и встретиться, чтобы убедиться в намерениях оппонентов.

Прямо как в тех анекдотах, которые рассказывают о том, как встретились, допустим, американец, китаец и русский. Только это, судя по всему, будет какой-то несмешной анекдот.

Потому что тот же Хайтен, как ни в чем не бывало, заявил, что Вашингтон вполне успешно говорил с Москвой с позиции силы. И по-другому никак с ней общаться не может и не хочет – зачем менять тактику, которая дает нужные результаты?

То есть, телефон, похоже, ему нужен для того, чтобы было проще демонстрировать свою силу – поднял трубку, наорал на оппонента, и сразу все проблемы решились, военные начали сотрудничать, а угрозы сами собой куда-то делись.

Впрочем, образ американского супермена, который наводит порядок во всем мире, жив, пожалуй, только в сознании самих американцев. Это они думают, что командуют всеми и что у них это даже получается. Но на самом-то деле все совсем не так.

Официальные лица США по несколько раз в день заявляли, что Крым должен быть Украиной, а Асад должен уйти. Но что-то этот пугающий "разговор с позиции силы" никак не повлиял на ситуацию. Крым по-прежнему там, где он должен быть, а наши ВКС по-прежнему помогают законной сирийской власти. Так что о каких успехах в давлении на Москву говорил Джон Хайтен, неясно.

Это, как и другие противоречащие друг другу заявления, можно, наверное, объяснить раздвоением личности. Или расчетом на то, что американцы все равно не знают о реальном положении дел, в своих СМИ они видят США исключительно "властелином мира", а значит, и подвоха не заметят.

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