Дел по горло: Порошенко сообщил, что это он управляет санкциями против РФ

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
Петр Порошенко утверждает, что страны Европы готовы продлить санкции против России. Я, говорит украинский президент, поговорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Они, дескать, со мной полностью согласны. А все почему? Да потому что Россия, по словам Порошенко, не демонстрирует свою готовность прекратить огонь, реализовать пакет по безопасности, соблюдать взятые на себя во время подписания Минских соглашений обязательства.
Думается даже, что про это можно снять голливудский блокбастер. По сюжету – фильм-катастрофа. Краткий сценарий: украинский авиалайнер, доверху набитый пассажирами, ушел в смертельный штопор, потому что первый и второй пилот отравились, скажем, гамбургерами, или убиты русскими наймитами. Гибель неминуема! И тут появляется он – скромный герой с повадками мачо. Когда-то, на заре своей молодости, он управлял самолетами. Ну не лайнером, конечно – каким-то "кукурузником". Но все-таки! И вот он отправляется в кабину пилотов – и спасает самолет и всех пассажиров. А еще шикарную блондинку-стюардессу, которая тут же падает в его объятия. Последние кадры – аплодисменты спасенных. И долгий поцелуй. На прощание.
А в 2019 году можно опять баллотироваться. Украина к тому времени совсем надоест, да и шансы равны нулю. Можно тогда баллотироваться на пост генсека ООН, раз так умеет Меркель с Олландом уговаривать. Или уж сразу во "владычицы морские"?
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