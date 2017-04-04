США
4.044 апреля19:34МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Дел по горло: Порошенко сообщил, что это он управляет санкциями против РФ

18:4004.04.2017
(обновлено: 18:44 04.04.2017)
0621
Президент Украины Петр Порошенко, архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
У "локомотивов" единой Европы – Германии и Франции – сейчас большие сложности. Все как-то быстро меняется, как реагировать – не совсем ясно. Хорошо, что есть человек, который всегда может дать совет. Даже если его об этом никто не просит.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Петр Порошенко утверждает, что страны Европы готовы продлить санкции против России. Я, говорит украинский президент, поговорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Они, дескать, со мной полностью согласны. А все почему? Да потому что Россия, по словам Порошенко, не демонстрирует свою готовность прекратить огонь, реализовать пакет по безопасности, соблюдать взятые на себя во время подписания Минских соглашений обязательства.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы
© Фото: официальный сайт президента Украины
Чего боятся русские мужчины? Спросите у Порошенко
Столько об этом говорилось, что тут и крыть нечем. Прав Порошенко во всем. Только, кажется, название страны перепутал. Ну, это ладно, бывает, в конце концов, перепутаешь, заговоришься, когда дел по горло. А какие, интересно, еще есть дела у Петра Алексеевича, кроме России и санкций? Поднимать экономику Украины, повышать жизненный уровень ее граждан? Нет, это, видимо, Порошенко совсем не интересно. Другое дело – роль светоча демократии, прогресса, луча света в темном царстве.

Думается даже, что про это можно снять голливудский блокбастер. По сюжету – фильм-катастрофа. Краткий сценарий: украинский авиалайнер, доверху набитый пассажирами, ушел в смертельный штопор, потому что первый и второй пилот отравились, скажем, гамбургерами, или убиты русскими наймитами. Гибель неминуема! И тут появляется он – скромный герой с повадками мачо. Когда-то, на заре своей молодости, он управлял самолетами. Ну не лайнером, конечно – каким-то "кукурузником". Но все-таки! И вот он отправляется в кабину пилотов – и спасает самолет и всех пассажиров. А еще шикарную блондинку-стюардессу, которая тут же падает в его объятия. Последние кадры – аплодисменты спасенных. И долгий поцелуй. На прощание.

Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Экономика Украины встала и пошла. Куда – знает только Порошенко
Конечно, не шедевр. Но сценарием вполне можно воспользоваться. Если немного переписать. Похоже, именно этим сейчас и занимается Порошенко. Украина в очередном штопоре, а он ее в очередной раз спасает. Впрочем, до 2019 года можно успеть снять и сиквел, и триквел, и приквел. А можно замахнуться и на сериал типа "Скорая помощь" или "Чип и Дейл спешат на помощь". Только героем вместо этих мультяшных персонажей выступит вполне реальный политик. Который еще так, между делом, поведает миру о том, что штопор, конечно, специально подстроили. И известно кто. Что украинскому авиалайнеру подкинуть бы немножко "зеленого" топлива – и воспарит он сизым соколом.

А в 2019 году можно опять баллотироваться. Украина к тому времени совсем надоест, да и шансы равны нулю. Можно тогда баллотироваться на пост генсека ООН, раз так умеет Меркель с Олландом уговаривать. Или уж сразу во "владычицы морские"?

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена