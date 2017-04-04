Дел по горло: Порошенко сообщил, что это он управляет санкциями против РФ

У "локомотивов" единой Европы – Германии и Франции – сейчас большие сложности. Все как-то быстро меняется, как реагировать – не совсем ясно. Хорошо, что есть человек, который всегда может дать совет. Даже если его об этом никто не просит.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Петр Порошенко утверждает, что страны Европы готовы продлить санкции против России. Я, говорит украинский президент, поговорил об этом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Они, дескать, со мной полностью согласны. А все почему? Да потому что Россия, по словам Порошенко, не демонстрирует свою готовность прекратить огонь, реализовать пакет по безопасности, соблюдать взятые на себя во время подписания Минских соглашений обязательства.

Столько об этом говорилось, что тут и крыть нечем. Прав Порошенко во всем. Только, кажется, название страны перепутал. Ну, это ладно, бывает, в конце концов, перепутаешь, заговоришься, когда дел по горло. А какие, интересно, еще есть дела у Петра Алексеевича, кроме России и санкций? Поднимать экономику Украины, повышать жизненный уровень ее граждан? Нет, это, видимо, Порошенко совсем не интересно. Другое дело – роль светоча демократии, прогресса, луча света в темном царстве.

Думается даже, что про это можно снять голливудский блокбастер. По сюжету – фильм-катастрофа. Краткий сценарий: украинский авиалайнер, доверху набитый пассажирами, ушел в смертельный штопор, потому что первый и второй пилот отравились, скажем, гамбургерами, или убиты русскими наймитами. Гибель неминуема! И тут появляется он – скромный герой с повадками мачо. Когда-то, на заре своей молодости, он управлял самолетами. Ну не лайнером, конечно – каким-то "кукурузником". Но все-таки! И вот он отправляется в кабину пилотов – и спасает самолет и всех пассажиров. А еще шикарную блондинку-стюардессу, которая тут же падает в его объятия. Последние кадры – аплодисменты спасенных. И долгий поцелуй. На прощание.

Конечно, не шедевр. Но сценарием вполне можно воспользоваться. Если немного переписать. Похоже, именно этим сейчас и занимается Порошенко. Украина в очередном штопоре, а он ее в очередной раз спасает. Впрочем, до 2019 года можно успеть снять и сиквел, и триквел, и приквел. А можно замахнуться и на сериал типа "Скорая помощь" или "Чип и Дейл спешат на помощь". Только героем вместо этих мультяшных персонажей выступит вполне реальный политик. Который еще так, между делом, поведает миру о том, что штопор, конечно, специально подстроили. И известно кто. Что украинскому авиалайнеру подкинуть бы немножко "зеленого" топлива – и воспарит он сизым соколом.

А в 2019 году можно опять баллотироваться. Украина к тому времени совсем надоест, да и шансы равны нулю. Можно тогда баллотироваться на пост генсека ООН, раз так умеет Меркель с Олландом уговаривать. Или уж сразу во "владычицы морские"?

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