"Мы делили Гибралтар". Отношения Британии и ЕС натолкнулись на Скалу

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Мы делили Гибралтар. Много нас, а он так мал. 6,5 квадратных километров и 33 тысячи человек. "Последняя колония Европы", три века назад отнятая Британией у Испании, у которой теперь, как она думает, появилась возможность отыграться. Евросоюз наделил Мадрид правом вето на любое решение по этой территории в переговорах между ЕС и Лондоном об условиях развода. Что это значит, объяснять не надо, если знать, что такое Гибралтар для Испании.
Не обязательно, собственно, Гибралтаром. Но цена вопроса может оказаться такой, что, будь этот участок суши из чистого золота, он и то вышел бы дешевле. И, конечно, это хорошо продуманный, если ни сказать, иезуитский ход Брюсселя – предоставить Испании право вето в таком чувствительном для нее вопросе. Может, это и не палка в колеса всего переговорного процесса. Но точно шпилька в самое, пожалуй, уязвимое британское место. Несмотря на то, что оно едва ли не самое защищенное в Европе. Здесь находится крупнейшая военно-морская база англичан. Как они ее прозвали, "ключи к Атлантике". И вот эти ключи, получается, надо сдать?
Пока это только риторика. Но уже стадия "слова за слово", после которой, как правило, идут в ход более весомые причиндалы. В смысле, аргументы. Их иногда еще называют "последним доводом королей". Хотя Лондон использует людей попроще. Говорит, что не допустит выхода Гибралтара из-под британского контроля против воли его жителей. В 2002 они, правда, на 99% отклонили предложение о разделе суверенитета между двумя коронами. Но почти тем же количеством они в 2016 проголосовали против Brexit'а. То есть, за ЕС. А стало быть, и за Испанию, как его часть.
Впрочем, человек никогда не был здесь высшей ценностью. Гибралтар — единственное место в Европе, где обитают дикие обезьяны – маготы. Так вот, по местному поверью, он будет британским, пока жив хоть один макак. Может быть, именно британцы и заставили аборигенов в это поверить. Они же сразу сказали: "будем защищать маготов до последнего англичанина". И за три века действительно недалеко ушли от обезьян. Цена эволюции – пять гибралтарских пенсов. На одной стороне – магот, на другой – Елизавета II.
Зато, если спор с Мадридом зайдет в тупик, Лондон всегда может предложить бросить монетку. Куда ни кинь – родное лицо. Другое дело, что ЕС хочет, чтобы Британия бросила на кон деньги совсем иного достоинства.
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