домой. В Петербурге сработали социальные сети человечности

Соцсети помогли накануне миллионам петербуржцев найти друг друга, помочь друг другу или найти эту помощь. Слаженно сработали не только оперативные службы, но и новые технологии. Как оказалось, уход в сеть не означает отказ от человечности и сочувствия.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

На социальные сети, интернет и мессенджеры регулярно сыпется критика. Не раз они оказывались в центре скандалов. Но новые способы коммуникации во время трагедии в Петербурге доказали, что нужны не только для развлечения и общения, они также могут помочь людям сохранить себя и быть настоящими людьми.

Первая информация о трагедии в Санкт-Петербурге появилась именно в социальных сетях. А канал питерского метрополитена в Telegram оперативно известил пассажиров подземки о проблемах с задымлением. Может быть, еще и поэтому не было безумной паники, да и сама эвакуация людей из метро прошла спокойно.

Популярные порталы создали функцию, с помощью которой можно было оповестить друзей, что вы в порядке и с вами ничего не случилось. Эта функция пригодилась петербуржцам в тот момент, когда мобильные сети не выдержали. Нагрузка на "сотовиков" была сопоставима с новогодней. Помогло наличие Wi-Fi в кафе неподалеку от станций метро – они подключали к сети стоящих на улицах людей. Новые технологии дали возможность и бизнесу показать свою социальную ответственность. Через SMM до людей доносили информацию. Службы такси – о бесплатной перевозке пассажиров, АЗС – о бесплатной заправке для тех, кто взял с собой попутчиков.

А кафе предлагали тем, кто не имел возможности уехать домой, пообедать или просто выпить чаю и подождать транспорт. Нагрузку испытывали и местные СМИ. И когда сайты "легли" от ажиотажа – журналисты ушли на свои страницы в соцсетях и публиковали репортажи там. Родителям школьников помогли чаты в мессенджерах. Те самые группы для мамочек, которые порой раздражают обилием спама, на этот раз позволили людям организоваться. Школы работали допоздна из-за транспортного коллапса, чтобы дети были под присмотром педагогов до приезда родных. Родители, которые смогли заехать за ребенком в школу, забирали и его одноклассников к себе домой с разрешения его родителей в чате.

Когда в мире происходит очередной теракт, в соцсетях полно постов о сочувствии и много поддерживающих хэштегов и фото. Мы все помним окрашенные во французские и немецкие флаги аватарки, #JeSuisCharlie #PrayforParis и многие другие. И обычно это вызывало споры – чем твой хэштег на страничке в Twitter поможет пострадавшим и родственникам погибших? Оказалось, что поможет, если использовать его не только для выражения чувств.

И Санкт-Петербург оказался ярким тому примером. Его жителей объединил хэштег #домой. Через три часа после теракта социальная сеть ВКонтакте (чей главный офис, кстати, находится в сердце Питера), запустила хэштег #домой для попутчиков. Через полчаса эта информация была в топах всего рунета. А питерцы уже охотно брали попутчиков. Машину до дома и тех, кто не может уехать домой с работы, можно было найти на специально созданном канале.

А приложение "Яндекс. Навигатор" превратилось в доску объявлений. Но без привычных сообщений на карте с гневными фразами вроде "хватит тут ездить". На этот раз карта Петербурга с 10-балльными пробками и соответствующими этому дорогами в бордовых цветах утонула в предложениях бесплатно подвезти. Именно хэштеги помогли вчера миллионам горожан найти друг друга, помочь друг другу или найти эту помощь. А хэштег #домой для многих жителей северной столицы в понедельник стал больше, чем символом в интернете. Слаженно сработали не только оперативные службы, но и новые технологии. Как оказалось, уход в Digital не означает отказ от человечности и сочувствия.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.