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"Пэтриоты" в Польше: небесплатная любовь Варшавы и Вашингтона

14:3404.04.2017
(обновлено: 14:45 04.04.2017)
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Американские ракеты Patriot размещены в Польше, архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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На модернизацию вооруженных сил Польша намерена потратить 35 млрд долларов. Сумма – колоссальная при учете внешнего долга, который превышает 350 млрд долларов. Но чего не сделаешь ради борьбы с мифической "российской угрозой".

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Девять миллиардов долларов. Именно в такую сумму, равную годовому военному бюджету, выльются Польше "особые отношения" с США. Причем только лишь в одном эпизоде. Варшава заявила о готовности подписать контракт на поставку зенитных ракетных комплексов "Пэтриот". Сделка для новейшей польской истории – беспрецедентная. А сумма – колоссальная при учете внешнего долга страны, который превышает 350 млрд долларов. Но чего не сделаешь ради борьбы с мифической российской угрозой, которая превратилась в некое первобытное верование, в некую глубинную, необъяснимую тревогу. Впрочем, квалифицированно растолковать природу этого явления гораздо сподручнее медицинским работникам специфического профиля. Примечательно, что еще в период подготовки контракта в тендере на приобретение оружия говорилось, что ЗРК должны эффективно противостоять российскому комплексу "Искандер".

Конкурс участвовавшие в нем европейцы проиграли, американцы же – выиграли. И тут ключевую роль, конечно, сыграли не только характеристики "Пэтриота", но и текущая политика. Обеспечивая "хлебным" заказом конкретного, главного, а не какого-нибудь второстепенного западного "большого брата", можно рассчитывать на его особую благосклонность. А заодно и продемонстрировать, что Варшава безропотно и безукоризненно выполняет пожелания Вашингтона, который настойчиво призывает, если не сказать заставляет европейских членов НАТО больше платить в общую казну. Те самые пресловутые 2% ВВП.

Подобный контракт к тому же – удачнейший способ понравиться лично Дональду Трампу – стороннику развития американской промышленности, в том числе военной, а также автору той нехитрой мысли, что Европа должна сама платить за собственную безопасность. Однако идеальный вариант – когда оружие при этом будет закупаться в США. Так что Польша в этом смысле претендует на роль самого прилежного и исполнительного "ученика". В общем, с виду сплошной политический профит. И в Варшаве, похоже, на фоне таких очевидных для нее плюсов никто не задумывается, а как отреагирует на подобные гигантские расходы национальная экономика. И сколько средств потребуется для обслуживания и содержания американских комплексов при учете того, что каждая ракета для них стоит 3 млн долларов.

Города Мира. Варшава
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Польша готовится стать "владычицей морей". Или хотя бы одного
Кстати, всего на модернизацию вооруженных сил Варшава намерена потратить 35 млрд долларов. Впрочем, свой кусок от этого пирога достанется и европейцам. К примеру, французам "выпало счастье". Они поучаствуют в превращении Польши в великую морскую державу. Не за бесплатно, естественно. А за многие миллиарды евро. В Варшаве заявили о планах по приобретению и строительству подлодок и надводных кораблей в партнерстве с Парижем. Но это делается, чтобы соседей по общему европейскому региону не обижать. Основные деньги от военных заказов, похоже, достанутся все-таки Вашингтону.

Все последние годы польская элита из кожи вон лезла, чтобы стать главным европейским другом администрации Барака Обамы, ключевым арбитром в делах Европы. Хотя бы – для начала – Восточной. И Варшава была как никогда близка к этой цели. И тут случился "нежданчик", произошла сенсация: появился Дональд Трамп. Польские власти поначалу не знали, как реагировать на этот удивительный и непредсказуемый факт. Но, похоже, они сориентировались. Будут задабривать Вашингтон заказами. Станут и дальше, сопровождая обильными похвалами и комплиментами, в рамках НАТО просить к ним в страну прислать "суперэффективных" американских военных. Да побольше, невзирая на тот факт, что США откровенно рассматривают Польшу как разменную монету в "игре" с Россией и плацдарм, который не жалко, случись большой конфликт. Так что польская экономика подождет, есть у местного политикума дела поважней.

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