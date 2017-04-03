"Третье лицо" России: Варшава отыскала нового виновника катастрофы Ту-154

Раньше говорили, что польским пилотам в апреле 2010 года помешало улететь на запасной аэродром находившееся в кабине высокопоставленное "третье лицо". А теперь волей польской генпрокуратуры это лицо чудесным образом перенеслось в совсем иное место.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Кремль не согласен с выводами генпрокуратуры Польши, которая сделала российских диспетчеров ответственными за авиакатастрофу под Смоленском в апреле 2010 года. Тогда все 96 человек, находившихся на борту, погибли, в том числе польский президент Лех Качиньский.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обстоятельства этой катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, и поэтому невозможно согласиться с выводами Варшавы. Он также отметил, что расследованием авиакатастрофы продолжают заниматься российские следственные органы.

Ранее генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и "третье лицо" (!?), которое якобы находилось в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы.

Теперь еще появилось "третье лицо". Помнится, раньше говорили, что польским пилотам мешало улететь на запасной аэродром находившееся в их кабине какое-то высокопоставленное "третье лицо". Теперь оно, это "третье лицо", видимо, силой мысли польских следователей перекочевало с небес на землю – из лайнера в пункт управления полетами смоленского аэродрома. Вообще-то, как известно, обычно совершается другой маршрут: с земли – на небеса. На самом деле так оно и было в апреле 2010 года. Но вот получается, что весной 2017 года поляки решили изменить не только земные правила, но и вмешаться в закон небес.

Им и Межгосударственный авиационный комитет тоже не указ. А он по итогам расследования признал причиной авиакатастрофы ошибку польских пилотов. С такими выводами Варшава категорически не согласна.

Кстати, если вспомнить историю, а с чем поляки были хоть когда-то согласны? Сейчас против Туска, например, составился целый комплот в Польше. Казалось бы свой, да еще на ответственном европосту. А его сумели отбить, вернее, оставить на должности, только благодаря "отваге" своих, брюссельских чиновников, да "сочувствующих" из других стран ЕС. А вот польские политики готовы Туска стереть в порошок.

Это у них повелось давно. Только-только сейм поставит на голосование какой-нибудь толковый закон, а тут какой-нибудь затрапезный пан из глухой провинции, насквозь пропахший вином и продажными женщинами, заорет: "Не позволям!". И все – закон благополучно заблокирован. Скажете: так он же дурак, в нем говорит не разум, а спесь. Это, конечно, так, но ведь старинная польская поговорка с тайной гордостью утверждает, что Польша стоит беспорядком (Nierządem Polska stoi). То есть, если перевести на русские поговорки, то получится: кто в лес, кто по дрова.

Вот и с погибшим президентским лайнером то же самое. Мало того, что внутри Польши один политик другому орет "не позволям", так еще они все вместе накинулись на Россию. Потому что им точно "известно", что Россия – это и есть "третье лицо", виновное во всех польских бедах.

И в том, что из "Великой Польши" вышел пшик, и в том, что было три раздела Польши, в том, что фашисты напали на Польшу в 1939 году… Да мало ли что в Варшаве могут припомнить России! Да хотя бы позорное бегство из Москвы в 1612 году.

А сейчас, в канун очередной годовщины авиакатастрофы, "третье лицо" – это то, что нужно. Помнится, ранее была версия взрыва на борту лайнера.

В общем, польская внутриполитическая жизнь – по-прежнему непредсказуемая, бурлящая, переливающаяся через край. И не важно, что котел пустой. Кстати, для польских реалий, в том числе и политических, их соседи-немцы, люди ученые, давным-давно придумали емкий и очень точный, почти научный термин – Polnische Wirtschaft. Он объясняет очень точно и версию взрыва, и нынешнее "явление" "третьего лица".

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