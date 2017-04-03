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И теперь живее всех живых. Эквадор выбрал президентом Ленина

18:4803.04.2017
(обновлено: 18:53 03.04.2017)
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Сторонники кандидата в президенты от правящего блока Ленина Морено во время митинга. 3 апреля 2017
© AFP 2017/ Rodrigo Buendia
В резиденции главы Эквадора теперь пропишется Ленин. Не бюст и не гость из Мавзолея. Но тот, кто в этой стране тоже оказался живее всех живых. Причем, повторно.

Автор: Михаил Шейнкман

"Ленин – президент!", – с восклицательным знаком написал в Твиттере лидер Эквадора Рафаэль Корреа. И если не знать, что к чему, можно решить, что у него не все дома. Но в том-то и суть, что в его доме, в смысле, резиденции главы государства после него таки пропишется Ленин. Не бюст и не гость из Мавзолея. Но тот, кто в этой стране тоже оказался живее всех живых. Причем, повторно. Только сейчас не физически, как тогда в 98-ом после выстрела бандитов, а политически. Хотя говорили всякое. Потому и торжествует Корреа, уверяя, что Ленин Морено вернул революции победу, уж слишком велика была вероятность, что они ее теряют.

Ленин Вольтер Морено Гарсес, архивное фото
© AFP 2017/ Emmanuel Dunand
Ленин и Лассо. В Эквадоре кандидата от власти спасет только смех
В первом туре, правда, ставленник социалистов или, как они себя называют, "неосоциалистов XXI века", привез "вечно второму" Гильермо Лассо свыше 11%. Но мало кто сомневался, что экс-банкир сумеет сплотить либо купить, поддержку выбывших кандидатов и обратить очный спор в свою пользу. Он, кстати, до сих пор думает, что это ему удалось. Когда разница в финале всего 2%, а разница в благосостоянии до выборов и после них совсем не два миллиона, трудно сразу смириться с поражением.

Тут еще экзит-полы подлили масла в огонь. Вот не будь их, может быть, и закончилось все одним днем. Днем голосования. Хотя вряд ли. Опросы на выходе у разных компаний пусть и выявили разных победителей, но подтвердили общую предвыборную тенденцию. Примерное равенство шансов. Сразу ведь было понятно, что самое интересное начнется после закрытия избирательных участков. И вот уже правые после официальной части требуют продолжения банкета. Некоторые сразу на улице.

Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, архивное фото
© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
И опять 17-й. И опять все зависит от Ленина
Их предводителя Гильермо Лассо можно понять. У него же с левыми классический антагонизм. И, как ему казалось, между ним и властью стоял только Рафаэль Корреа. А когда президент объявил, что больше переизбираться не станет, он, наверное, даже глаза от предвкушения зажмурил, чтобы лучше представить свой неминуемый триумф. Но Ленин Морено. Уникальная личность. Инвалидное кресло, как у американского Рузвельта. Имя, как у вождя мировой революции. Он не бравировал своей судьбой. Но его судьба многих заставила кричать ему "браво".

Искалеченный грабителями и прикованный к постели он, как бы это ни прозвучало смешно, вылечил себя смехотерапией. И уже потом в коляске шесть лет был вице-президентом у Корреа, а с 2013-ого спецпосланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. Человек с такой историей не мог остаться не у дел. Не важно, социалист он или нет. Не факт, что его избиратели так и подумали. Но они точно голосовали не только за идеологию, но и за силу и волю. В итоге Эквадор останется левым. А Ассанж, которому Лассо грозил выселением, в посольстве Эквадора.

Хотя от Ленина Морено, конечно, ждут большего. Может быть, и не все, если учесть, что половина страны все-таки ждала не его. Но он-то по себе знает, как это, когда одна часть не хочет подчиняться другой. А главное – знает, как заставить работать организм, как одно целое. Даже если кое-что в нем и пошевелиться не хочет. И совсем не правы те, кто утверждает, что во множественном числе о себе могут говорить лишь больные солитером и государь-император. Ведь когда в Эквадоре Ленин уверяет, мол, "не спешите нас хоронить", он, получается, делает это и за себя, и за того парня.

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