"Паники не было". Очевидцы о взрыве в метро в Санкт-Петербурге

На синей ветке метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие и погибшие. Очевидцы рассказали в эфире радио Sputnik о том, что происходило на месте происшествия.

Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, как сообщила глава Минздрава России Вероника Сковрцова, 10 человек погибли и более 47 пострадали.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

О том, что происходило на месте происшествия в первые минуты после взрыва, в эфире радио Sputnik рассказали очевидцы.

"Паники не было"

Артем Процюк:

"Как только я получил уведомление о взрыве в метро, сразу же подбежал к станции метро "Сенная площадь". В течение трех-пяти минут подъехали четыре пожарных машины, скорая, полиция и журналисты. Полиция оцепила территорию, прилегающую к входу в метро, пожарные начали заносить в метро оборудование для тушения пожаров. Несмотря на то, что на станции "Сенная площадь" обычно очень много людей, паники не было. Люди достаточно спокойно реагировали на объявления о том, что вход в метро закрыт. Через некоторое время из метро стали выводить людей, которые, вероятно, ждали поезд на платформе в момент взрыва. Все было очень организованно и спокойно. Видел несколько плачущих женщин. Одна девочка искала своего брата, расспрашивала полицейских, что ей нужно сделать, чтобы попасть в метро. Полицейские, по всей видимости, разъяснили девушке ситуацию, и она успокоилась. Также прилетал вертолет, не знаю, зачем. Возможно, в целях эвакуации пострадавших. Вертолет прилетел, спустился очень близко к земле и улетел".

"Рассказывали о пострадавших с оторванными конечностями"

Бойко Дмитрий:

"Мы сейчас находимся у станции "Сенная площадь". Тут три кареты скорой помощи, пожарные автомобили. Метро закрыто в данный момент. Много машин на аварийке, много зевак. На станцию "Сенная площадь" пострадавших не выносили. Очевидцы рассказывали, что они видели людей, и что пострадало порядка 30 человек. Очевидцы также говорят, что видели пострадавших с оторванными конечностями".

"Только на улице я понял, что произошло что-то ужасное"

Студент ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) Никита Гаевой:

"Я перешел со станции метро "Садовая" на "Сенную площадь", чтобы ехать в университет. Я почувствовал резкий запах дыма, предполагаю, что это был угарный газ. Было очень задымлено, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься. В тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу. Хотя, конечно, все надышались угарным газом. Только на улице я понял, что произошла не какая-то авария, а что-то ужасное, так как к станции со всех концов города на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины".

"Я почувствовал запах дыма, двери не открылись"

Александр:

"Я сначала услышал, когда переходил на предыдущей станции. Мне с одной на другую ветку, так как на "Технологической" он закрыт на вход и выход. Мне нужно было мимо Технологического института проехать, там выйти через одну остановку, выйти на "Нарвской". И когда мы остановились, я почувствовал запах дыма, двери не открылись. Потом я, так, набок посмотрел и увидел, что там люди лежат, двери все раскурочены, все стекла выбиты".

"Это очень страшное зрелище"

Александр:

"Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, которых удалось спасти. На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", и в это время произошел взрыв в двух вагонах".

"Люди не понимали, что происходит"

Екатерина Сергеева, модель:

"В это время я ехала в вагоне по синей ветке. Наш поезд остановили где-то на полчаса, люди не понимали, что происходит. Сказали, что все входы и выходы заблокированы. Через некоторое время оператор попросил открыть форточки, чтобы в вагон мог поступать воздух. Но они не открывались, началась небольшая паника. Через некоторое время наш поезд все-таки двинулся, мы доехали до станции, люди все начали выбегать. Было очень большое задымление, все кутались в шарфы. Слава богу, я оказалась на улице. В центре сейчас очень много машин – скорые, пожарные. Все люди перебрались на такси. Я сама с трудом смогла вызвать такси. Все очень переживают".

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