"Утки" уже в горло не лезут? Американцы устали от фейков про Россию

Фейк окончательно стал нормой жизни ведущих американских СМИ. На "происках России" и без того жирные газетные утки откармливаются до размеров гусей. У "орнитологов" от СМИ, возможно, нет ничего личного – только бизнес, причем деликатного свойства.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Наболело. Ежедневный электронный журнал США American Thinker больше не может молчать. "Америка столкнулась с кризисом такого масштаба, с которым не сталкивалась более ста лет", – пишет обозреватель издания Дэвид Прентис. Провокаторами кризиса он называет американские СМИ "с их фейковыми новостями", целиком сосредоточенными вокруг русских: "Они взломали выборы. Вступили в сговор с Трампом. Ведущие новостных программ, захлебываясь, сообщают об этом. Так продолжается четыре месяца. При этом нет никаких доказательств, никаких!", – возмущается Дэвид Прентис.

Разумеется, все, что получит в ответ на свой гнев этот честный гражданин США, будет примерно таким: "Ага, он продался русским!", "Он вступил в сговор с Путиным!", "Посмотрите, русские хакеры взломали его мозг"!.. Фейк как норма жизни американских СМИ не предполагает других реакций. При этом важнейший лейтмотив этой фейковой жизни – "ужасная российская пропаганда". Она напрягает настолько, что и без того жирные газетные утки откармливаются в США до размеров гусей и выпускаются регулярными перелетными стаями. У "орнитологов" от СМИ, возможно, нет ничего личного – только бизнес, причем деликатного свойства. По мнению Прентиса, "существует сговор между демократами и основными средствами массовой информации, цель которого – выдумывать истории ради продвижения повестки Демократической партии". Однако он же предупреждает и об опасности таких "тандемов", напоминая об Испано-американской войне 1898 года. Напомним и мы.

Повод для войны сфабриковала пресса – стая газетных уток хором пела о нечеловеческих "испанских жестокостях". Затем произошел загадочный взрыв американского броненосца в гаванском порту – и еще не выветрился запах пороха, а утки уже прокрякали об испанской диверсии против США. Виновников взрыва тогда не нашли – случай таинственный и до сих пор неразгаданный (особенно если его и не разгадывать как следует), но повод для вторжения туда, где нет никаких свобод и сплошные жестокости, был дан. Ибо что написано пером, уже не вырубишь топором.

Американских работников пера и топора можно пожалеть. Горят на работе настолько, что даже заболели от самих себя (или подцепили что-то от собственных уток?). Иначе как объяснить требование корреспондентов Associated Press к МИД России официально подтвердить, что первоапрельская шутка с автоответчиком была действительно шуткой?

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