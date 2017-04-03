Холодный прием: Совет Европы отчитал европейских политиков за визит в Сирию

Как может уважаемый европейский политик в одночасье превратиться в "марионетку российской пропаганды"? В Совете Европы знают ответ.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Возмущение и порицание. А еще обвинения в связях с Россией и поддержке "кровавого режима сирийского диктатора". Так в Совете Европы встретили вернувшуюся из Сирии делегацию ПАСЕ. То, что за такую поездку по головке никто не погладит, европейские политики понимали. Но такой бурной реакции, вероятно, все же никто не ожидал.

Причем в глазах Совета Европы их коллеги провинились трижды. Во-первых, они решили отправиться в Сирии, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, в том числе и в Алеппо. Получается, что они не доверяют западным СМИ, которые трубят о том, что действия российских ВКС привели к "гуманитарной катастрофе" в городе, а вовсе не помогли освободить его от террористов.

Во-вторых, делегаты встречались в Дамаске с сирийским президентом Башаром Асадом. Для европейцев это человек, на котором лежит ответственность за "самую кровавую гражданскую войну нового времени". И они как мантру твердят, что Асад должен уйти. Даже несмотря на то, что в США уже заявили, что свержение сирийского лидера – больше не самоцель.

И, наконец, эта поездка была организована Россией. А для европейских русофобов это, пожалуй, самый страшный грех. Побывавших в Сирии тут же обвинили в проявлении наивности и в том, что они позволили сделать из себя "марионеток российской пропаганды". "Таким политикам не место в Совете Европы!", – твердят они.

То, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, а также еще представители шести стран – не какие-то телята, которых можно вот так взять за рога и куда-то привезти, в голове у их коллег по Совету Европы, видимо, не укладывается. А у самих смелости отправиться в Сирию тоже не хватает. Там опасно. А по возвращению свои же заклюют.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!