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Акценты

Что ждет отношения Москвы и Белграда? Новый лидер Сербии расставил акценты

13:2103.04.2017
(обновлено: 13:24 03.04.2017)
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Плакаты с изображением одного из кандидатов в президенты Сербии - председателя правительства Александра Вучича. Нови-Сад, 18 марта 2017 года
© REUTERS/ Marko Djurica
Первый зарубежный визит Вучича в ранге президента Сербии запланирован в Поднебесную. И в этом виден точный политический расчет.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Сербия избрала нового президента. Экс-министра обороны и теперь уже бывшего премьера, лидера "Сербской прогрессивной партии" Александра Вучича. Он побеждает вполне уверенно и обещает стране дальнейшее движение в сторону Европы при условии развития отношений с Москвой и Пекином. Первый зарубежный визит Вучича, кстати, запланирован именно в Поднебесную. И в этом виден точный политический расчет. Поездка в новом качестве в Москву, либо, напротив, в Брюссель (Париж, Берлин и другие европейские центры силы), была бы слишком демонстративной. И вызвала бы умеренное недовольство другой стороны. Мол, президент четко расставляет приоритеты и дает понять, кто для него важнее. В этом смысле визит в Китай, никоим образом не замешанный в тонкостях и сложностях российско-европейских отношений – вполне мудрое решение.

Александр Вучич
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Эксперт о словах Вучича об РФ: Сербия держится доктрины "четырех опор"
Новоизбранный лидер Сербии сделал и другой умный жест, выразив особую благодарность президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку в ходе избирательной кампании. Таким образом он пытается заранее купировать внутриполитическую угрозу, когда одна часть противников будет называть его "западноевропейским", а другая – "кремлевским" ставленником. Тем более, что незадолго до выборов Александр Вучич побывал с визитом в Москве и встретился с Владимиром Путиным, тем самым подтвердив курс на развитие отношений с Россией.

Впрочем, как уже стало понятно, Вучич умеет держать дистанцию. К примеру, в вопросе Крыма. Он ни разу не высказывался о его российской принадлежности. В отличие от одного из главных конкурентов, лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который недвусмысленно заявлял: полуостров – древняя территория России. По большому счету, избранного президента Сербии с политической точки зрения можно понять. Признай он публично Крым частью России – Запад обрушился бы на него со всей силой своего гнева, и о движении в сторону ЕС можно было бы временно забыть. Впрочем, Александр Вучич сделал важное уточнение, отметив, что в отличие от Косова, в Крыму состоялся референдум. Для Сербии действительно ведь очень важен прецедент Косова, которое Белград считает своей территорией, а отторжение этой нынче полупризнанной республики считает незаконным. Белград, конечно, ведет переговоры с Приштиной о положении косовских сербов, но, несмотря на колоссальное давление Брюсселя, признавать эти земли самостоятельными не намерен. И Вучич в этом смысле уместно заявляет, что признание Косова не является условием вступления в ЕС. Он демонстрирует преемственность: предыдущий сербский лидер, однопартиец избранного президента Томислав Николич последовательно придерживался линии на непризнание. Более того, Александр Вучич надеется на помощь Евросоюза и Москвы в противодействии созданию косовской армии. Соответствующие планы были недавно озвучены Приштиной.

Вид на Белград, Сербия
© Fotolia/ Mikhail Markovskiy
Политолог о российско-сербских отношениях: Белград играет очень умную игру
Еще один стратегический аспект, за который, кстати, Вучич подвергается жесткой критике внутри страны – отношения Сербии с НАТО. Между сторонами заключено соглашение, согласно которому Белград взял на себя ряд обязательств, которые имеют члены альянса. Скептики говорят, что де-факто Сербия уже стала членом западного военного блока. С обязательствами, но без прав. Впрочем, это чересчур радикальный взгляд на вещи. Позиция официального Белграда неизменна: внеблоковый статус, неприсоединение к санкциям в отношении России и союзнические отношения с ней. Это подтверждается как на политическом, так и на практическом уровне. Военно-техническое, торговое и гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией для Сербии – одно из самых приоритетных. И нет никаких очевидных признаков, что при Вучиче эта часть внешнеполитической платформы подвергнется радикальной ревизии. Москва, в свою очередь, рассматривает Сербию как возможный маршрут для сухопутных поставок российского газа в Европу. РЖД участвует в модернизации железнодорожной отрасли Сербии. Есть много других интересных и многообещающих проектов. Наверное, нет смысла лишний раз напоминать о многовековых культурных, религиозных и гуманитарных отношениях двух народов и государств. Они по-настоящему особые.

Тем не менее, несмотря на недовольство значительной части сербского общества, курс на вступление в Евросоюз при Вучиче останется незыблемым. Как сказал философ, все течет, все меняется. Одни покидают это объединение, другие страстно хотят стать его членами. Возможно, вступление Сербии в ЕС местной политической элитой рассматривается как гарантия, прививка от повторения сценария 1999 года, от жестокой и чудовищной агрессии со стороны Запада. Своих-де не трогают. Но история показывает: для того, чтобы стать "своим", некоторые государства платят очень высокую цену. А вот вновь попасть в категорию "чужих" можно в одночасье. И в этом случае все надежды и гарантии рушатся так же быстро, как карточный домик при сильном дуновении.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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