Латвийское подразделение набирателей букв ушло в подполье. Мешки ворочать

А какая была идея. Не просто Латвийские внутренние кибервойска, а Эльфийские латвийские кибервойска. Козырь, который бьет все и всех. И русских хакеров, и кремлевских ботов, и российских троллей. Но что-то пошло не так. Если совсем честно, то все.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Интернет-сообщество – это вам не фунт изюма. Если обычная речь прекрасно имитирует действия, то интернет имитирует вообще все. Как не повезло тем, кому в реальной жизни есть чем заняться. Тем более заняться не для того, чтобы это всем показать. Как пресно протекает жизнь тех, кто слишком ленив, чтобы нажимать буквы на клавиатуре и тыкать в фотографии. Или тех, чей примитивный мозг устает от разнообразия однообразия. Эти люди отстали от жизни. Когда вдруг по какой-то причине приходится отрываться от мобильничка, с ужасом обнаруживаешь, что с этими гражданами абсолютно не о чем говорить. Только мгновенно раздражают своей дремучестью.

Впрочем, интернет – это не только, к сожалению, торжество хорошей имитации, но и способ влияния на неокрепшие умы. А неокрепших там навалом. Правильнее сказать – все неокрепшие, кто повадился тыкать в кнопки – там. И, представьте себе, в коварной России решили этим злонамеренно воспользоваться.

Эти чертовы русские создали целые орды хакеров, которые ломают все, что построено. Воруют все, что нажито непосильным трудом. Если вдруг что-то тайное плохое про кого-то хорошего стало явным – это они. А к хакерам в придачу создали многочисленные подразделения "троллей", которые все высмеивают, лезут всюду со своими комментариями и переворачивают с ног на голову. Если вы в комментариях к нормальной новости про ужасы в России видите, что эту новость поднимают на смех, критикуют, пишут, что это ложь или просто не соглашаются – это явно проплаченные Кремлем персонажи. Многие из них, кстати, и не живые вовсе – это кремлевские боевые роботы. Им, кстати, платят копейки, они ржавые и влачат убогое существование.

В Латвии если вы почитаете комментарии на русском к любой новости про Россию – ужаснетесь. И дело не в том, что 90% новостей – из серии "в России все еще хуже". 90% комментаторов оголтело встают на ее защиту и зачем-то суют Латвии под нос зеркало. Мы же знаем, что это тролли. Или боты. Ужасает их осведомленность в латвийских делах. Точь-в-точь будто местные. У стороннего наблюдателя создается впечатление, что все политики и честные журналисты – одного мнения, а народ – как будто с другой планеты. Будто Латвия – страна, где не все хорошо. Смотреть на это тяжело. Всякие мысли в голову лезут, кулачки сжимаются, а анонимный рейд по российским сайтам с матом и страшной правдой это зло не компенсирует.

Но надо как-то реагировать. Поэтому серьезные люди решили создать Добровольческую армию эльфов. Не потому что волосы в ушах или незамутненность рассудка, а в противовес троллям. Поразмыслив, пришли к гениальной идее, основанной на североатлантических ценностях. Противостоять ордам варваров в открытом сражении – невозможно. Когда 20 роботов набегут, поди отбейся (кто отбивался в интернете – знают). Взяли на вооружение другую тактику.

Тут слово надо дать организатору: "суть эльфов не в том, чтобы в открытую спорить и порицать троллей, а нести свет – публиковать в ответ комментарии, которые будут повышать уровень знаний читателя". Вот ответ не мальчика, но мужа. Добровольцы в комментариях к новости будут повышать уровень. Причем заодно и уровень новости. Так что местные журналисты тоже уровень подтянут. Больше пользы и придумать трудно.

И самое приятное, что бороться со всемирным злом можно посредством клавиш. Клац-клац, насыпал букв – и понес свет в массы. Серьезное дело. Не мешки ворочать.

Но не тут-то было. Командующий Эльфийскими латвийскими кибервойсками, бывший чиновник МИД Ингмар Бисениекс, кажется, понял: предстоит ему не легкий бой, а тяжелая битва. А может, и не предстоит. Армейскую группу в Facebook пришлось закрыть еще на стадии войскового призыва. Как думаете, из-за чего? Вы угадали. Из-за них. Из-за троллей. Затроллили напрочь. Вот и вся война. А может, не в троллях дело? А в самой задумке? Ну не вдохновляет. Что получается – идеи троллей уже прочно овладели массами? В общем, надо думать. Пока не поздно. Или все-таки поздно?

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