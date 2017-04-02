Колесо загонит белку. В НАТО и ЕС. Европа утратила чувство перспективы

Если оценивать европейскую политику с точки зрения исторической ретроспекции, то правильнее всего сказать, что они идут вверх по лестнице, ведущей вниз. И проект "Европа" скоро будет закрыт. Жалко, конечно.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Большинство американцев не знают, где находится Черногория, но в случае чего им придется за нее воевать. И если, не дай бог, такое случится, то на одной из могил вполне может появиться надпись: "Могила американского солдата Джона Доу, геройски погибшего за свободу и независимость Черногории, о существовании которой покойный даже и не подозревал".

О возможности такого печального развития событий заявил Рэнд Пол, обращаясь к своим коллегам, американским сенаторам, во время обсуждения протокола о вступлении Черногории в НАТО. В действительности Пол сказал по-другому – это мой вольный перевод его речи. Но перспектива трагических последствий решения сенаторов от этого не меняется.

Пола не услышали: за ратификацию протокола о вступлении Черногории в альянс проголосовали 97 сенаторов, против двое – он и Майкл Ли.

Велика, конечно, сила инерции. Альянс в свое время развернул мощную кампанию по вербовке новых членов, и до сих пор не может остановиться. После распада Советского Союза в ряды НАТО вступили 12 государств Восточной Европы. Сейчас вот Черногория. В списке потенциальных кандидатов – Македония, Грузия, Украина.

Россия понимает, что это лишь ухудшает безопасность Старого Света, но ничего с этим поделать не может. И дело не только в антироссийской стратегии Запада. С недавних пор членство в альянсе стало почти обязательным условием для вступления в Евросоюз. Ну, как раньше в СССР: кандидат в члены КПСС – и только потом уже член.

Все бы ничего, если бы альянс был клубом по интересам, чем-то вроде клуба охотников или любителей покера. Но нет же! И если большинство европейских стран даже при всей своей ненависти к России все-таки держат, в первую очередь, в голове голубую мечту о членстве в ЕС, то за океаном-то решают совсем другие задачи. Это – геополитика, а не клуб любителей пива. То, что европейцу даже не под силу осмыслить, в Вашингтоне уже решают, с дальним прицелом. Россия должна быть в кольце враждебных государств. Изоляция России – это большой козырь в руках США. Спросите хоть у Бжезинского.

Далее – ПРО. Можно много говорить о том, что, дескать, европейские страны глупо поступают, что размещают у себя американскую систему. Не так уж и глупо. Да, в основном европейцы живут своими мелкотравчатыми интересами, но атлантическая стратегия США в них уже давно существует на генном уровне. Да, это американская политика. Но они обещали в случае чего европейцев защитить, в том числе от России. А обывателю уже давно рассказали, что Россия – враг номер один. Еще вспомнят, что русские три раза брали Берлин, маршировали по Парижу. Вот это их беспокоит. И при этом они не вспомнят о зверствах и крови, пролитой Наполеоном или Гитлером. Когда Суворов бил французов в Италии, вся Европа с удивлением взирала на подвиги горстки русских воинов. Английская пресса пестрела карикатурами на французов и на русских. Как выглядит Суворов, британские художники не знали (интернета тогда еще не было). Но почти все поголовно изображали нашего гениального полководца в образе низенького мордастого дикаря (хотя Суворов, как это многим ни покажется странным, имел рост выше среднего для своего времени) со зверским выражением лица, нанизывающим на какую-то немыслимую саблю сразу с десяток французов. На Наполеона тоже рисовали карикатуры. Он выглядел комично и малопривлекательно, но при этом имел вполне себе европейский вид.

Кстати, я недаром пустился во все эти рассуждения – они имеют прямое отношение к Черногории и НАТО. А чем Подгорица отличается, скажем, от Таллина? Тем, что южнее расположена – и только. В остальном – это зона американских евроатлантических интересов. И это европейцев устраивает. Их уже давно убедили, что может быть только так. Поколениями убеждал Голливуд, планы Маршалла, кока-кола, Диснейленд, уже поминавшийся мной Бжезинский, Киссинджер, Рональд Рейган. Белка уже давно в колесе – и ей из него не выскочить. А даже если и выскочить – куда? Там же враждебная неизвестность, Россия, Иран, Китай. Уж лучше в колесе.

Многие разумные европейцы понимают неестественность своего положения. Некоторые даже осознают, чем для них закончится тотальное "блюдение" американских интересов, миграционный кризис и антироссийская стратегия – но поделать ничего не могут. А может, и не хотят (поздно!). Разница небольшая. Сейчас уже начали раздаваться голоса, что, дескать, неплохо создать мировое правительство. И американцы его создадут, будьте уверены. И европейцы подчинятся этому правительству. И будут считать, что это разумно и прагматично. Во всяком случае, отвечает интересам Европы. Этой же точки зрения придерживаются и власти Черногории, которые сейчас рвутся в НАТО. И то, что ни Черногории, ни всей остальной Европе никуда не деться, понимают и американские сенаторы, дружно голосующие за присоединение Подгорицы к альянсу. Но опять-таки – в отличие от европейцев, Вашингтон знает, зачем он все это делает.

Ну а европейцы что? Им кажется, что Европа движется куда-то вверх, в светлое будущее. Послушайте хотя бы то, что говорилось в Риме на 60-летнем юбилее ЕС. Но если оценивать европейскую политику трезво, по-настоящему прагматично, в том числе с точки зрения исторической ретроспекции, то правильнее всего сказать, что они идут вверх по лестнице, ведущей вниз. Проект "Европа" скоро будет закрыт. Жалко, конечно. Наш замечательный историк Лев Гумилев в свое время выдвинул теорию, что срок жизни великого государства, цивилизации – максимум полторы тысячи лет. Что ж! Значит, если верить блестящей теории умницы Гумилева, срок цивилизационного проекта "Европа" уже подходит к концу. Римская империя, на обломках которой, собственно, европейская цивилизация и появилась, погибла в V веке. Прибавьте к этому полтора тысячелетия – вот вам и приблизительная дата "конца Европы". Думается, ближайшим двум-трем поколениям придется это проверить опытным путем. К сожалению…

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