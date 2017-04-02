Колесо загонит белку. В НАТО и ЕС. Европа утратила чувство перспективы

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
Большинство американцев не знают, где находится Черногория, но в случае чего им придется за нее воевать. И если, не дай бог, такое случится, то на одной из могил вполне может появиться надпись: "Могила американского солдата Джона Доу, геройски погибшего за свободу и независимость Черногории, о существовании которой покойный даже и не подозревал".
Пола не услышали: за ратификацию протокола о вступлении Черногории в альянс проголосовали 97 сенаторов, против двое – он и Майкл Ли.
Велика, конечно, сила инерции. Альянс в свое время развернул мощную кампанию по вербовке новых членов, и до сих пор не может остановиться. После распада Советского Союза в ряды НАТО вступили 12 государств Восточной Европы. Сейчас вот Черногория. В списке потенциальных кандидатов – Македония, Грузия, Украина.
Россия понимает, что это лишь ухудшает безопасность Старого Света, но ничего с этим поделать не может. И дело не только в антироссийской стратегии Запада. С недавних пор членство в альянсе стало почти обязательным условием для вступления в Евросоюз. Ну, как раньше в СССР: кандидат в члены КПСС – и только потом уже член.
Далее – ПРО. Можно много говорить о том, что, дескать, европейские страны глупо поступают, что размещают у себя американскую систему. Не так уж и глупо. Да, в основном европейцы живут своими мелкотравчатыми интересами, но атлантическая стратегия США в них уже давно существует на генном уровне. Да, это американская политика. Но они обещали в случае чего европейцев защитить, в том числе от России. А обывателю уже давно рассказали, что Россия – враг номер один. Еще вспомнят, что русские три раза брали Берлин, маршировали по Парижу. Вот это их беспокоит. И при этом они не вспомнят о зверствах и крови, пролитой Наполеоном или Гитлером. Когда Суворов бил французов в Италии, вся Европа с удивлением взирала на подвиги горстки русских воинов. Английская пресса пестрела карикатурами на французов и на русских. Как выглядит Суворов, британские художники не знали (интернета тогда еще не было). Но почти все поголовно изображали нашего гениального полководца в образе низенького мордастого дикаря (хотя Суворов, как это многим ни покажется странным, имел рост выше среднего для своего времени) со зверским выражением лица, нанизывающим на какую-то немыслимую саблю сразу с десяток французов. На Наполеона тоже рисовали карикатуры. Он выглядел комично и малопривлекательно, но при этом имел вполне себе европейский вид.
Многие разумные европейцы понимают неестественность своего положения. Некоторые даже осознают, чем для них закончится тотальное "блюдение" американских интересов, миграционный кризис и антироссийская стратегия – но поделать ничего не могут. А может, и не хотят (поздно!). Разница небольшая. Сейчас уже начали раздаваться голоса, что, дескать, неплохо создать мировое правительство. И американцы его создадут, будьте уверены. И европейцы подчинятся этому правительству. И будут считать, что это разумно и прагматично. Во всяком случае, отвечает интересам Европы. Этой же точки зрения придерживаются и власти Черногории, которые сейчас рвутся в НАТО. И то, что ни Черногории, ни всей остальной Европе никуда не деться, понимают и американские сенаторы, дружно голосующие за присоединение Подгорицы к альянсу. Но опять-таки – в отличие от европейцев, Вашингтон знает, зачем он все это делает.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!