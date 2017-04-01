Старости больше нет. Ученые на пороге вечной жизни^

Пока что речь только о мышах – давних проводниках людей на пути постижения тайн живой материи. Но это – сегодня. А что завтра?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Лекарство от старости найдено. Ученые из Университета Дроллери (Drollery University) впервые смогли обратить вспять ход естественного развития клетки.^

Причем источником вдохновения исследователей стали, как ни удивительно, те, кому уже за сто. Эта возрастная группа оказалась в центре внимания ученых в 90-х годах, когда американский геронтолог Калеб Финч ввел понятие "пренебрежимое старение". Это означает, что после прожитого века возрастные изменения настолько незначительны, что вообще практически незаметны.

Это и стало лейтмотивом исследований последних лет: как привести организм в такое состояние, чтобы его старение не было заметно.

Исследования проводили на белых мышах преклонного возраста. Сначала ученые поместили их в практически идеальные условия, чтобы ничто не помешало подопытным состариться настолько, чтобы в итоге перестать стареть. Но эксперимент признали неудачным. Потому что, во-первых, для поддержания здоровья животных использовали различные стимуляторы, которые могли повлиять на естественный ход вещей. А во-вторых, многие мыши так и не состарились, и изучать было нечего. Поэтому в 2003 году программу свернули.

Вернулись к этой идее только спустя семь лет. Тогда решили, что препараты, которые давали мышам, эксперименту не только не навредили, но и могли стать его ключевой частью. Ведь мыши, действительно, не только не умирали, но даже не морщинились. Некоторые из них живы и здоровы до сих пор и по-прежнему находятся на балансе университета: трем самым большим мышам, которые показали лучшие результаты, выделяют ежеквартальное жалование.

Так вот, оказалось, что все дело именно в сочетании витаминов и специального мышиного корма. Определенное сочетание этих компонентов практически полностью замедляло развитие клеток. Поработав еще немного над рецептом, ученые добились того, что направили это развитие вспять. За что их уже номинировали на Нобелевскую премию.

Правда, теперь им предстоит решить новую задачу: как справиться с так называемым "синдромом Бенджамина Баттона". Мыши, которые перестали стареть, стали стремительно молодеть, а потом и вовсе исчезать.

Так что к испытанию на людях препарат пока не допущен. Придется нам подождать еще немного. Хотя бы до второго апреля.

^ Пожалуйста, обратите внимание на заключительную фразу материала. С 1 апреля вас!

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