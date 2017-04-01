В Латвии солдатам НАТО разрешили нарушать правила дорожного движения

В обязанности военнослужащих стран НАТО на территории Латвии входит мгновенное реагирование на любые угрозы. И не всегда у них есть возможность соблюдать общепринятые в обычной обстановке правила. Все это нужно просто честно признать и зафиксировать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Министерство обороны Латвии представило документ, в котором упоминается особый статус американских военных, касающийся управления транспортными средствами. В нем указывается, что поскольку военные обладают особым статусом и в их обязанности входит мгновенное реагирование на угрозы, они могут нарушать правила дорожного движения.

В документе описаны основные пункты, такие как пересечение одноуровневого железнодорожного переезда при закрытом шлагбауме, проезд на все сигналы светофора, движение по встречной (не более 90 км/ч), парковка в любых местах, движение по любой поверхности и вождение без прав. Отдельным пунктом, вызвавшим серьезные споры, оговаривается вождение с повышенным содержанием алкоголя в крови (1 промилле для майора и выше, 1,4 промилле от сержанта до майора, 1,8 промилле для капрала). Как заявили в министерстве, такие пункты необходимо знать общественности, чтобы в случае опасности попытаться избежать ДТП.

В Дирекции безопасности дорожного движения заявили, что они всерьез озабочены такими исключениями, но предполагают, что "это особый случай всего для нескольких сотен военных", большинство из которых вряд ли вообще садятся за руль. Поэтому, хоть на бумаге это звучит немного дико, но в итоге на дорожной ситуации не должно сказаться.

Между тем, сами военные остались очень довольны таким решением. По словам капитана Джорджа Бэйни, они и "представить не могли, что Латвия такая гостеприимная страна, которая не только заботится о досуге своих защитников, но и сама защищает их". Офицера особо порадовало, что в исключения внесены все пункты, предложенные самими военными. "Часто так бывает, что приходится ехать как попало. Просто каждый раз ситуация особая. Но не все про это знают. Многим латвийским водителям это, наверное, не понравится, но это не наши проблемы. Мы здесь решаем их проблемы с русскими", – сказал американец.

Документ еще в срочном порядке должен утвердить латвийский сейм. Впрочем, не все депутаты его поддерживают. Оппозиция назвала документ "свидетельством смерти страны, как полноценного субъекта" и отказалась его рассматривать. Коалиционные партии после долгих дискуссий исключили из документа пункт, по которому военным разрешалось не реагировать на требования дорожной полиции. Но в итоге концептуально поддержали соглашение.

Гораздо больше споров возникло в вопросе, какое ведомство должно будет оплачивать страховку в том случае, если вина военных будет доказана. Представители Минздрава наотрез отказались "быть спонсорами приключений". Федерация пенсионеров пригрозила выйти на бывшую работу, если страховку американцам будут выплачивать из пенсионных фондов. Затем предложили взять средства из "средств на непредвиденные расходы", но выяснилось, что непредвидеть уже попросту не на что. Успокоил всех представитель министерства юстиции, заявив, что особый статус натовцев не предполагает ситуаций, в которых может быть доказана их вина, кроме случаев, когда они сами этого захотят. Решили, что в таких маловероятных случаях, чтобы никого не обидеть, какое ведомство должно покрыть страховку, решат сами военные.

^ Не знаем, как вам – но нам показалось, что все это просто смешно. С 1 апреля вас!

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