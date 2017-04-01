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Московский след "Джоконды", или идентификация Лели

12:0001.04.2017
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Женщина рассматривает репродукции картины Мона Лиза Леонардо да Винчи, архивное фото
© AP Photo/ Luis Benavides
Живописные работы Леонардо да Винчи всегда были настоящим сокровищем для любителей загадок. Уже пять веков энтузиасты бьются над расшифровкой тайных смыслов знаменитой "Джоконды". Теперь у них появится новая пища для размышлений.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Музей под открытым небом на Ивановской площади Московского Кремля в субботу, 1 апреля, пополнится новым экспонатом. Как сообщил закрытый источник, под бронированным стеклом на брусчатке будет выложен рисунок, найденный археологами на месте демонтированного 14-го кремлевского корпуса.

Рисунок датируется приблизительно 1499-1502  годом, когда итальянские мастера фактически заканчивали строительство Кремля. На рисунке изображен поясной портрет молодой женщины: она сидит, скрестив руки (корпус развернут в три четверти), и загадочно улыбается. Сзади – гористый пейзаж с лентой рек и мостом через одну из них.

Почему же только теперь археологи решились опубликовать свою находку? Потому что с весны 2016 года, когда начались раскопы в Кремле, и до весны 2017 рисунок проходил наитщательнейшую экспертизу с участием искусствоведов, рентгенологов и специалистов по молекулярно-генетическому анализу. Исследование показало: рисунок является эскизом знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи. Более того, он выполнен им самим и – внимание – в Москве! Доказательств несколько.

Главнейшие – это отпечаток пальца да Винчи и хлебная крошка, прилипшая к бумаге. Московские ученые связались с итальянскими коллегами и получили не только дактилоскопический образец, но и образец слюны да Винчи (известно, что он, как многие люди, облизывал палец, перелистывая книги). В итоге стало очевидным, что хлебная крошка сорвалась с бороды именно да Винчи во время его трапезы. И это была трапеза в Москве. Анализ вычлененного из крошки материала показал, что хлеб выпекался из ржаной муки, характерно заквашенной, и как раз в конце 1490-х годов: тогда он имел неяркий вкус, так как последнее десятилетие XV века зафиксировано среди аномально холодных за всю историю наблюдений – урожай был ниже среднего уровня.

Биография Леонардо да Винчи изучена вдоль и поперек, кроме трех лет: с 1499 по 1502. Здесь пробел, на что обращают внимание многие историки искусства, а писатель Михаил Анчаров почти прямо высказывается о том, что да Винчи пересидел в Москве время французской оккупации его родного Милана. Да, но почему он, возвращаясь, не взял с собой свой рисунок, а предпочел писать некую московскую красавицу уже дома и по памяти, дав ей итальянское имя?

Ответ кроется в пейзаже позади портрета. Шесть лет назад итальянские искусствоведы аргументированно доказали, что художник запечатлел пейзаж из региона на северо-востоке Италии: неподалеку от Тосканы есть точно такая холмистая местность с речками. Но анализ найденного в Кремле рисунка, произведенный с участием группы немецких ученых из области оптики и оптометрии, показал: изначально да Винчи живописал семь московских холмов и пять речек – Москва, Неглинка, Яуза, Сетунь и Сходня. А изображенный мост – это архитектурный проект Большого каменного моста через Москву-реку. Так что рисунок свой да Винчи оставил в Москве намеренно: мост – это было его задание итальянским архитекторам, которые достраивали Кремль. В том смысле, что "когда в Кремле закончите – вот еще мост возведите по моему плану".

Все знают, что среди строителей Кремля были ученики Леонардо да Винчи Аристотель Фиораванти и  Пьетро Антонио Солари. Видимо, один из них не удержался и продал рисунок да Винчи кому-то из русских бояр. Деньги получил, а как мост строить – запамятовал. Но это уже – только наше предположение.

В настоящее время, сообщает закрытый источник, российские ученые бьются над идентификацией московской красавицы, известной в мире как "Джоконда". Есть версия, что да Винчи изобразил некую Лелю, но не с Тверской и не с Елоховской, а, видимо, с Ивановской площади…

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