Жить открыто. Россиян могут обязать декларировать внебрачные связи

Эксперты уверены: новая законодательная норма не только существенно упростит работу госструктур, но и облегчит жизнь граждан. Во всяком случае, тех, которые примут твердое решение жить по-новому.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Общественные организации нескольких регионов России выступили с инициативой законодательно закрепить обязательную норму для регистрации гражданского брака и (или) декларирования внебрачных связей.

Это значит, что если мужчина и женщина живут вместе более одного года, то они должны будут в обязательном порядке оформить свидетельство о гражданском браке. Предполагается, что такие правила могут вступить в силу с 1 января 2019 года.

Как пояснили авторы инициативы, такие обязательства будут способствовать ответственности при создании семьи, укрепят общество и, в конечном итоге, могут улучшить демографические показатели. Активисты считают, что такой закон давно пора было принять: "У нас с каждым годом растет количество незарегистрированных браков. Причем фактически статистика по ним не ведется, поскольку они никак не оформлены. Мы, конечно, не можем заставить людей идти в ЗАГС. А вот регистрировать гражданский брак – необходимость", – говорят они.

Доцент кафедры факультета социальных наук Виталий Соломатин сетует на то, что нынешняя тенденция жить не расписываясь – общемировая, и Россия здесь не стоит особняком. "Молодые люди, в первую очередь – юноши, не только у нас, но и по всему миру, все реже берут на себя ответственность. На первый взгляд – эта проблема не существенна, но это только так кажется. Потому что в итоге страдает все общество в целом. Людей снова надо учить принимать решения в таких важных вопросах, как построение семьи".

В общественных организациях утверждают, что подобные правила давно просили разработать правоохранители. "Полиции зачастую приходится доказывать связь двух людей, которая никак нигде не указана. Получается, связь есть – а бумаги нет. Если норма станет обязательной, то в таком случае будет достаточно базы данных. Это значительно упростит работу", – поясняют авторы инициативы.

Еще один пикантный момент касается пункта, согласно которому, в случае, если мужчина или женщина, находящиеся в законном браке, имеют любовные или половые связи на стороне, то они должны будут в специальном поле указать наличие таких связей в налоговой декларации.

Представитель правоохранительных органов, курирующий вопросы противодействия коррупции, заявил, что такая норма существенно облегчит работу налоговикам. "То, что доходы зачастую прячут не на счетах матери, жены или близких родственников, а переводят, извините, любовницам – это не просто практика, а, если хотите, модный тренд. Конечно, если есть существенные подозрения, то мы можем все эти ниточки проследить. Но большинство серьезных дел начинается с анализа обычных цифр. Вот простая семья – все цифры в порядке. И никто, даже жена, не знает, откуда у любовницы мужа новая шуба. С любовью в семье разберутся сами, – иронизирует полковник, – а вот откуда у простого труженика такие средства, с которых он не платит налог, мы должны проверить".

Предполагается, что за незарегистрированный гражданский брак будет введено административное наказание. Ну а в случае, если налогоплательщик незадекларировал свои внебрачные связи, предполагается расстрел на месте без суда и следствия.

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