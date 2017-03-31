Трезвое рассуждение. Американцы решили не бросать пить русскую водку

Не иначе как американский электорат перепил российской водки, рассудил один из сенаторов и решил искоренить эту причину неудач демократов. Но не получилось.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Американские бутлегеры могут не беспокоиться, работы в ближайшее время не предвидится: российскую водку в Нью-Гемпшире не запрещают. Сенаторы штата отклонили соответствующее предложение демократа Джеффа Вудберна. Он хотел создать специальную комиссию, которая должна была рассмотреть отказ от всего, что связано с Россией. Помимо выпивки в его планах было прекращение инвестиций в любые активы, которые имеют какое-то отношение к Москве. Такой вот ответ сенатор придумал на предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

Водку в Нью-Гемпшире, в отличие от пива и вина, можно купить только в специальных государственных магазинах. Поэтому местные власти вполне могут решать, кто что будет пить. И не только это: штат проводит уникальную алкогольную политику, его законодательство в этой сфере одно из самых сложных в США. В некоторых городах, кстати, вообще не пьют – сухой закон действует в населенных пунктах, которые основали протестанты.

Но, несмотря на это, нью-гемпширцы пьют больше, чем их соотечественники из других штатов – во всяком случае, по части крепкого алкоголя они, по некоторым оценкам, первые. Каким ударом мог бы стать для них запрет российской водки! Ведь в штате всего два ликеро-водочных завода, работают они недавно и, по оценкам наших депутатов, производят не водку, а суррогат.

Но Вудберн объяснил свою идею запрета не желанием отравить соседей алкоголем сомнительного качества, а тем, что это – достойная реакция на мифическое вмешательство России в выборы. Еще бы, праймериз в Нью-Гемпшире выиграли Трамп и Сандерс, в ходе выборов Трамп лидировал, но победила в итоге Клинтон, хотя это, конечно, никак не повлияло на окончательные результаты.

Не иначе как электорат перепил российской водки, рассудил, наверное, Вудберн. И принялся искоренять эту причину неудач демократов. Видимо, как и многие однопартийцы, он тоже стал жертвой этого помешательства на почве галлюцинаций, связанных с "рукой Москвы". Ему бы в таком нервном состоянии расслабиться, может, даже выпить той самой русской водки. К тому же, это по-прежнему можно.

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