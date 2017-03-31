Британия надолго запомнит 29 марта – дату юридического начала Brexit. А Шотландия – 31 число. В этот день ее первый министр Никола Стерджен официально запросила у Терезы Мэй право на второй референдум о независимости.

Между ними, девочками. Никола vs Тереза: матч-реванш стартовал Your browser does not support HTML5 audio

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Все-таки хорошо, что Британией и Шотландией руководят дамы. По крайней мере, если смотреть на это со стороны. Женские разборки – это же всегда бескомпромиссность, отчаянность, размах. На политическом ринге, может быть, это выглядит и не так увлекательно, как в купальниках и по колено в грязи (есть у слабого пола такая забава). Но и здесь, судя по всему, без ушатов не обойдется. Пока, правда, все в рамках. Британия надолго запомнит 29 марта – дату юридического начала Brexit. А Шотландия – 31 число. В этот день ее первый министр Никола Стерджен официально запросила у премьер-министра Терезы Мэй право на второй референдум о независимости.

И уже в том, как она это сделала, можно усмотреть вызов. Потому что в трех экземплярах. По электронке, курьером и – чтобы никто потом не сказал, что интернет "завис", а посыльный никого не застал дома – еще и в прессе без купюр. Хотя даже если уведомление развесят на всех столбах и будут отправлять спамом всякий раз, когда Мэй заходит на свою почту, она все равно не согласится на плебисцит в ближайшие два года. Заявляла не раз, что референдум до выхода Великобритании из ЕС неуместен. Мол, благодаря Brexit полномочия властей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии расширятся, а значит, как минимум, им надо этого дождаться.

Но это она говорила Стерджен и в глаза, и в Глазго. Однако именно после этого рандеву первый министр и показала, кто из них двоих больше, извините, женщина. Послушала Терезу и сделала наоборот. А ведь на этой, кто знает, быть может, последней их совместной фотографии, они еще сидят как подружки. Как каждая внешне – это дело вкуса. Но что касается перспектив, то классический расклад. Одна – страшненькая, вторая – красавица. Обе, правда, на любителя. С какой стороны смотреть. Хотя заявка Стерджен в их заочной фотоохоте за лайками выглядит более убедительной.

Накануне она опубликовала в Twitter снимок, на котором с поджатыми босыми ногами сидит на мягком диване и, облокотившись на небольшой столик, работает над текстом послания к премьеру Британии. Этот ракурс стал ответом на застывшее мгновение Мэй, подписывающей историческое письмо главе Евросовета. Как говорится, почувствуйте разницу. Официозу и каменному лицу Терезы Никола противопоставила почти домашний уют и легкость. Женское коварство. Но и жесткий расчет. Ведь что такое Brexit? Это выход. А выход – это минус. Значит, выход на выход – это минус на минус. То есть плюс. Но уже в пользу Шотландии.

Может быть, логика и не железная, но математическая. Хотя в запасе у Стерджен есть и реальные цифры. Не те, что красочно описывают будущее без Британии. Они тоже есть, но вряд ли стоят того, чтобы воспринимать их всерьез. Как минимум потому, что их нельзя доказать. А результаты первого референдума – это уже аксиома. Из тех 55%, что тогда голосовали за Соединенное Королевство, едва ли не большинство делало это ради того, чтобы остаться в ЕС. Выводы напрашиваются сами собой. И Терезе Мэй тоже. Надо ли еще объяснять, почему она против. Ей хватит того, что с ее именем свяжут развод с Евросоюзом. Причем, еще неизвестно, каким боком.

Никола Стерджен, однако, уже пообещала, что в случае отказа из Лондона сразу после Пасхи представит Шотландии новый план действий. Это значит, что схватки двух женщин начались.

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