Между ними, девочками. Никола vs Тереза: матч-реванш стартовал

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Все-таки хорошо, что Британией и Шотландией руководят дамы. По крайней мере, если смотреть на это со стороны. Женские разборки – это же всегда бескомпромиссность, отчаянность, размах. На политическом ринге, может быть, это выглядит и не так увлекательно, как в купальниках и по колено в грязи (есть у слабого пола такая забава). Но и здесь, судя по всему, без ушатов не обойдется. Пока, правда, все в рамках. Британия надолго запомнит 29 марта – дату юридического начала Brexit. А Шотландия – 31 число. В этот день ее первый министр Никола Стерджен официально запросила у премьер-министра Терезы Мэй право на второй референдум о независимости.
Но это она говорила Стерджен и в глаза, и в Глазго. Однако именно после этого рандеву первый министр и показала, кто из них двоих больше, извините, женщина. Послушала Терезу и сделала наоборот. А ведь на этой, кто знает, быть может, последней их совместной фотографии, они еще сидят как подружки. Как каждая внешне – это дело вкуса. Но что касается перспектив, то классический расклад. Одна – страшненькая, вторая – красавица. Обе, правда, на любителя. С какой стороны смотреть. Хотя заявка Стерджен в их заочной фотоохоте за лайками выглядит более убедительной.
Может быть, логика и не железная, но математическая. Хотя в запасе у Стерджен есть и реальные цифры. Не те, что красочно описывают будущее без Британии. Они тоже есть, но вряд ли стоят того, чтобы воспринимать их всерьез. Как минимум потому, что их нельзя доказать. А результаты первого референдума – это уже аксиома. Из тех 55%, что тогда голосовали за Соединенное Королевство, едва ли не большинство делало это ради того, чтобы остаться в ЕС. Выводы напрашиваются сами собой. И Терезе Мэй тоже. Надо ли еще объяснять, почему она против. Ей хватит того, что с ее именем свяжут развод с Евросоюзом. Причем, еще неизвестно, каким боком.
Никола Стерджен, однако, уже пообещала, что в случае отказа из Лондона сразу после Пасхи представит Шотландии новый план действий. Это значит, что схватки двух женщин начались.
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