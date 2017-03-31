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Концерт для госсекретаря с оркестром. В Брюсселе давали Тиллерсона

17:4531.03.2017
(обновлено: 18:43 31.03.2017)
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Рекс Тиллерсон, архивное фото
© AFP 2017/ Eric Piermont
Тиллерсон из своего углеводородного прошлого знает, что давление небезгранично. А европейцы уже на пределе. Вот он и советует им еще поднажать. Как надорвутся – сами поймут, что за НАТО надо платить. Собственно, это все, что он им хотел сказать.
Концерт для госсекретаря с оркестром. В Брюсселе давали Тиллерсона

Автор Михаил Шейнкман Михаил, радио Sputnik

Как часто вижу я сон, тот удивительный сон, в котором гладит по головке Тиллерсон. Рекс, правда, вовсе не Трамп, но он залижет от ран и успокоит все элиты НАТО-стран. Если генсеку Североатлантического альянса Столтенбергу и не шел в голову этот парафраз Розенбаума, то совсем не только потому, что он не знаком с оригиналом. А потому, что он этого сна лишился. В тот самый момент, когда новый госсекретарь США объявил, что его дебют на саммите министров иностранных дел НАТО 5 апреля не состоится. Брюссель, пожалуй, еще никогда не был таким напуганным.

Хотя им сказали, что это не демарш, что просто так совпало, что историческую встречу президента Трампа с лидером Китая глава Госдепа никак пропустить не может, а блок все равно никуда не денется. Последнее, правда, не говорили, но все так и подумали. Отпустило Столтенберга только тогда, когда он лично сгонял в Вашингтон и договорился с Тиллерсоном о переносе саммита на любой удобный для него день, лишь бы избежать этой молвы об американском охлаждении к солидарности. Пусть лучше всех остальных назовут подхалимами, чем лузерами. Все равно же понятно, что двадцать семеро одного лишь ждут.

Глава американской ExxonMobil Рекс Тиллерсон
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мнение: конфликтовать с Россией Тиллерсон не станет
И дождались. 31 марта в Брюсселе давали Тиллерсона. Но, наверное, самое интересное, что могло произойти на саммите, случилось именно тогда, когда его перенесли. И они, эти взрослые дяди и тети из своих взрослых и суверенных государств, бросили все и, как дети малые, понеслись свидетельствовать свое почтение старшему товарищу. Это таким в школе говорили:  а если бы вам сказали из окна прыгнуть, вы бы тоже прыгнули? Хотя эти – уже когда кинулись на Россию. Назад-то дороги нет. Вот и хотели  об этом поговорить. Изначально, правда, планировали два дня. Но Тиллерсон согласился только на один. Некогда ему антимонии разводить.

И чтобы доказать это, четверг он предпочел провести в гостях у Эрдогана, против которого ополчился весь Старый Свет. Но госсекретарь его уважил и тем самым окончательно сбил своих чувствительных европейских партнеров с толку. А это его странная фраза: "Судьбу Асада должен решать только сирийский народ". Странная, если не сказать, больше. Он ведь слово в слово повторил русских. "Да нет", – успокаивают сами себе европейцы. Он же до этого прямо сказал, что призовет их усилить давление на Россию. И призвал. Стало быть, поощрил мейнстрим.

Вот только сделал это так, словно ему тогда в Кремле орден Дружбы вместе с томиком Ильфа и Петрова вручили. В этом его "давите, НАТО, давите" есть что-то паниковское. Хотя, скорее, это грубое техасское издевательство сильного над тем, кто думает, что ровня ему. Мол, давай, поднажми еще или это все, на что ты способен. Тиллерсон в дипломатии новичок, но из своего углеводородного прошлого знает, что давление небезгранично. А европейцы уже на пределе. Но они лопнут, а вентиль не отпустят. И вот когда лопнут, тогда и поймут, что Штатам за НАТО надо платить. Собственно, это все, что он им хотел сегодня сказать. Остальное – политес.

Но для них главное, что он с ними. Да, получается, что подстроились под американца. Но когда они поступали иначе. Зато, как говорится, дай, Рекс, на счастье лапу мне. И мы продолжим лаять при луне на тихую бесшумную погоду. А после генсек Столтенберг, наконец, сможет спокойно уснуть. Ведь самое страшное, что ему может присниться – это "российская угроза". Но он-то знает, что это совсем не страшно. И, может быть, в этой ситуации с Тиллерсоном им и не стоило вовсе идти у него на поводу. Оставь они его дебют с открытой датой, все бы так и говорили, что НАТО – блок без даты. И это, наверное, был бы самый лучший комплимент за всю его историю.

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