Хотите поговорить об этом? Расмуссен запустил идею "свободного" Крыма

Не так Запад себе представлял свой монолог с Россией. Он ведь до последней запятой разработал "гениальную" политику по "противодействию и сдерживанию". А Россия взяла – да и повернулась спиной. Получается, что Запад сам для себя это шоу сделал.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

В будущем Крым может быть признан в качестве "свободного образования", предположил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. При этом, выступая на конференции "Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки", он не исключил того, что полуостров не будет частью Украины. Бывший генсек также сообщил, что в Вашингтоне рассматривается вариант введения новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. При этом Расмуссен признал, что санкции сделали Владимира Путина только сильнее: непреднамеренно, как он выразился, санкции "сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля".

Что Расмуссен имел в виду насчет элит и зависимости, не совсем ясно. А вот другое – очевидно. Запад прекрасно понимает, что санкции не принесли желаемого результата. И что Россия вовсе не собирается обсуждать с западными посредниками и "доброхотами" статус Крыма. Но это еще полбеды. Главная неудача – это то, что Москва отказывается признавать навязываемые ей извне правила.

Сейчас много говорят о так называемой политике двойных стандартов. На мой взгляд, это не совсем верная по своей сути формулировка. Нет никаких двойных стандартов – а есть российская, вернее антироссийская, политика Запада. И в эту политику входят и санкции, и ситуация вокруг Украины, и Крым, и Ближний Восток, и ПРО. Думаете, что эта политика началась вчера? Нет, она была всегда – и во времена Московии, и Российской империи, и Советского Союза. "Железный занавес" – это не сталинская выдумка, как думают некоторые, а формулировка Уинстона Черчилля.

Запад сейчас очень расстраивает не то, что, как оказалось, убытки от санкций несет не только Россия, но и они. Эти потери в Вашингтоне и Брюсселе еще бы пережили. Не это главное. Их очень расстраивает тот факт, что их антироссийская политика оказалась неэффективной. Образно говоря, им казалось, что они так умно и точно расставили ловушки для поимки медведя – у кустов с малиной. И ждали, что вот-вот косолапый придет лакомиться – и попадется в капкан. А медведь взял, да и не пошел в малинник, а полез на дерево за медом…

Что касается Крыма, то тут ситуация еще комичней. Там, можно сказать, толпами бродят всякие европейские политики, иностранные корабли швартуются, а на Западе все выдумывают какие-то решения выдуманной ими же "крымской проблемы". И тут нет никаких двойных стандартов. И пример Косова ни при чем. Вся эта возня – из-за того, что она касается России. Был бы какой-нибудь Судан или Сомали – да ради бога, делитесь и размножайтесь. Хоть южный Судан, хоть северо-восточно-западный…

И опять же – главное: Запад расстроен вовсе не из-за Крыма, а из-за того, что мы напрочь отказываемся эту проблему обсуждать (впрочем, это для Запада – проблема, у России такой проблемы нет). А как бы все было хорошо! Создали бы в Брюсселе всякие комиссии, подкомиссии, комитеты для согласования. Сидели бы российские чиновники, толкли бы воду в ступе, и получали бы постоянные щелчки от "умных" западных чиновников и политиков. Ну как в ПАСЕ! И опять же – конечная цель всего этого была бы вовсе не Крым, а воплощение в жизнь антироссийской политики. Поставить на место, заставить считать себя ущербными и получать подачки из "щедрых" западных рук. А тут мало того, что не слушаются, так еще и говорить не хотят, а то и вовсе – того и гляди пошлют куда-нибудь. Нет, Запад на такое не согласен. Не так он себе представлял свой монолог (именно монолог) с Россией. Он ведь до мельчайших подробностей, до последней запятой разработал "гениальную" политику по "противодействию и сдерживанию" России. А Россия взяла – да и повернулась спиной. Получается, что Запад сам для себя все это шоу сделал. Конечно же, там обиделись: ну где вы видели актеров, которые готовы играть в пустом зале, без внимательных и благодарных зрителей?

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