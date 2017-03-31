США
31.0331 марта11:30МСК
USD56.38-0.65
EUR60.60-0.94
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Хотите поговорить об этом? Расмуссен запустил идею "свободного" Крыма

11:1931.03.2017
(обновлено: 11:24 31.03.2017)
0180
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo/ Virginia Mayo
Не так Запад себе представлял свой монолог с Россией. Он ведь до последней запятой разработал "гениальную" политику по "противодействию и сдерживанию". А Россия взяла – да и повернулась спиной. Получается, что Запад сам для себя это шоу сделал.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

В будущем Крым может быть признан в качестве "свободного образования", предположил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. При этом, выступая на конференции "Санкции США против РФ: оценка их влияния и издержки", он не исключил того, что полуостров не будет частью Украины. Бывший генсек также сообщил, что в Вашингтоне рассматривается вариант введения новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. При этом Расмуссен признал, что санкции сделали Владимира Путина только сильнее: непреднамеренно, как он выразился, санкции "сделали элиту в России еще более зависимой от Путина и Кремля".

Осень в Крыму, архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Чей Крым? Граждане стран Запада разошлись с политиками
Что Расмуссен имел в виду насчет элит и зависимости, не совсем ясно. А вот другое – очевидно. Запад прекрасно понимает, что санкции не принесли желаемого результата. И что Россия вовсе не собирается обсуждать с западными посредниками и "доброхотами" статус Крыма. Но это еще полбеды. Главная неудача – это то, что Москва отказывается признавать навязываемые ей извне правила.

Сейчас много говорят о так называемой политике двойных стандартов. На мой взгляд, это не совсем верная по своей сути формулировка. Нет никаких двойных стандартов – а есть российская, вернее антироссийская, политика Запада. И в эту политику входят и санкции, и ситуация вокруг Украины, и Крым, и Ближний Восток, и ПРО. Думаете, что эта политика началась вчера? Нет, она была всегда – и во времена Московии, и Российской империи, и Советского Союза. "Железный занавес" – это не сталинская выдумка, как думают некоторые, а формулировка Уинстона Черчилля.

Запад сейчас очень расстраивает не то, что, как оказалось, убытки от санкций несет не только Россия, но и они. Эти потери в Вашингтоне и Брюсселе еще бы пережили. Не это главное. Их очень расстраивает тот факт, что их антироссийская политика оказалась неэффективной. Образно говоря, им казалось, что они так умно и точно расставили ловушки для поимки медведя – у кустов с малиной. И ждали, что вот-вот косолапый придет лакомиться – и попадется в капкан. А медведь взял, да и не пошел в малинник, а полез на дерево за медом…

Церемония поднятия государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Эксперт: на Западе нарастает усталость от Киева и "крымского вопроса"
Что касается Крыма, то тут ситуация еще комичней. Там, можно сказать, толпами бродят всякие европейские политики, иностранные корабли швартуются, а на Западе все выдумывают какие-то решения выдуманной ими же "крымской проблемы". И тут нет никаких двойных стандартов. И пример Косова ни при чем. Вся эта возня – из-за того, что она касается России. Был бы какой-нибудь Судан или Сомали – да ради бога, делитесь и размножайтесь. Хоть южный Судан, хоть северо-восточно-западный…

И опять же – главное: Запад расстроен вовсе не из-за Крыма, а из-за того, что мы напрочь отказываемся эту проблему обсуждать (впрочем, это для Запада – проблема, у России такой проблемы нет). А как бы все было хорошо! Создали бы в Брюсселе всякие комиссии, подкомиссии, комитеты для согласования. Сидели бы российские чиновники, толкли бы воду в ступе, и получали бы постоянные щелчки от "умных" западных чиновников и политиков. Ну как в ПАСЕ! И опять же – конечная цель всего этого была бы вовсе не Крым, а воплощение в жизнь антироссийской политики. Поставить на место, заставить считать себя ущербными и получать подачки из "щедрых" западных рук. А тут мало того, что не слушаются, так еще и говорить не хотят, а то и вовсе – того и гляди пошлют куда-нибудь. Нет, Запад на такое не согласен. Не так он себе представлял свой монолог (именно монолог) с Россией. Он ведь до мельчайших подробностей, до последней запятой разработал "гениальную" политику по "противодействию и сдерживанию" России. А Россия взяла – да и повернулась спиной. Получается, что Запад сам для себя все это шоу сделал. Конечно же, там обиделись: ну где вы видели актеров, которые готовы играть в пустом зале, без внимательных и благодарных зрителей?

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена