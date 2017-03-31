И Словакия туда же. Агентство TASR заставили разорвать контракт с Россией

Под давлением властей словацкое агентство TASR разорвало контракт со Sputnik. Если европейская модель "правильного" мироустройства такая эффективная и незыблемая, то что же местные элиты так боятся иной точки зрения, представленной в российских СМИ?

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Оказывается, можно совсем по-разному понимать свободу слова, демократию, равные права, многополярность мнений и партнерские отношения. Впору писать эти слова исключительно в кавычках. Удивительно, но у них, судя по современному европейскому опыту, нет единого толкования. Хотя, как представлялось, в "продвинутой" Европе эти понятия – прозрачные, магистральные и базовые. Именно на них основан некий кодекс чести и образ жизни представителей Старого Света. И соблюдение как раз этих главнейших принципов дает право поучать весь мир, быть для него примером. Однако при ближайшем детальном рассмотрении все чаще получает подтверждение тот факт, что главные европейские ценности – лишь сверкающая неоновая витрина, тогда как на кухне этого "ресторана" в изобилии водятся тараканы, а у поваров большие проблемы с личной гигиеной.

Увы, в обойме стран, где именно так и обстоит дело, похоже, оказалась Словакия. А камнем преткновения, как это сейчас принято на Западе, стала Россия. Нет, официальные лица в Братиславе на самом высоком уровне заявляют, что их государство заинтересовано в развитии конструктивных отношений с Москвой. А многоплановое сотрудничество направлено на укрепление взаимодействия в сфере экономики, культуры, образования и туризма. Россия остается одним из самых важных торговых и инвестиционных партнеров Словакии за пределами Евросоюза, указывают словацкие власти.

Все это правильно и хорошо. Но что происходит в реальности? А в реальности есть все основания полагать, что Братислава начинает четко следовать антироссийским указаниям и посылам Брюсселя. Пока – в информационной сфере. Но лиха беда начало. Да и "начало" слишком уж неэстетичное. На днях информационное агентство и радио Sputnik подписало первое соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Словакии TASR. Планы были большие и совершенно "мирные": обмениваться материалами на английском языке и развивать совместные проекты, направленные на укрепление взаимоотношений между двумя странами. Казалось бы, никакого криминала. Обычная взаимовыгодная и взаимоинтересная работа в глобальном информационном мире. Однако уже через несколько дней руководство словацкого СМИ заявило о разрыве контракта с российскими коллегами, опубликовав новость о начале процедуры расторжения контракта. Что же случилось? На протяжении всего периода согласования договора со Sputnik руководство TASR ни секунды не сомневалось в надежности и профессионализме российских журналистов.

Оказывается, Комитет по культуре и средствам массовой информации словацкого парламента пригласил на свое заседание директора агентства TASR Ярослава Резника. Что называется, вызвали на ковер. С той простой целью, чтобы он объяснил суть сотрудничества со Sputnik. По странному стечению обстоятельств в этот же момент крупные чешские и словацкие СМИ начали массово обвинять TASR в подписании соглашения "с прокремлевским агентством". Примерно с такими "кричащими" заголовками: "Позор всей Словакии. Государственное агентство будет сотрудничать с пропагандой Кремля". И вот результат – разрыв подписанного договора в одностороннем порядке. Руководство агентства тем самым подтвердило, что действует под прямым и непосредственным давлением властей. Вот тебе и просвещенная Европа в XXI веке. Юридическая сторона дела – вопрос отдельный. По условиям соглашения оно может быть разорвано лишь после того, как за 30 дней одна сторона уведомит другую о таком намерении. Но это детали, хотя и немаловажные.

Гораздо существенней нездоровая политическая атмосфера в ЕС, которая все больше влияет на подобные решения. По сути, Брюссель, в прямой зависимости от которого в ключевых вопросах, разумеется, находится Братислава, настойчиво, если не маниакально пытается установить диктат "правильных" информационных источников. Никакой палитры мнений, никакого иной точки зрения, никакого разнообразия. Черно-белый мир, четко распределенные роли злодеев и "светочей человечества". Беда лишь в том, что этот театр, как гласит ироничная поговорка, "погорелый". Мир-то как раз цветной. И многие набравшиеся смелости европейские политики благодарят работающие у них российские СМИ за возможность узнать другую, не искаженную до неузнаваемости информацию о России и событиях в мире. Но официальные лица и структуры упорно гнут свою линию, лишая жителей Европы многомерной, объемной информационной картины и все чаще подменяя ее плоской официальной пропагандой, зачастую абсолютно беспардонной и лишенной даже намека на реалистичность. И это факт, а не риторика. Достаточно вспомнить скандальную, ограничительную – что ни в какие демократические "ворота" не лезет – резолюцию Европарламента, в которой противодействие "российской пропаганде" было поставлено в один ряд с информационной угрозой, исходящей от исламистов.

Или бесконечные высказывания западных политических деятелей и чиновников о той самой, набившей всем оскомину "российской угрозе" во всем ее чудовищном, как они преподносят, многообразии. Увы, количество подобных заявлений переросло в качество, в реальные шаги по лишению доступа европейских потребителей к альтернативным источникам информации. Работе Sputnik, можно сказать, профессионально препятствуют власти стран Балтии. Постоянные надуманные обвинения и критика в адрес российского агентства и телеканала RT звучат в Вашингтоне и Лондоне. Казалось бы, если западная философская и политическая модель "правильного" мироустройства такая эффективная и незыблемая, то чего же местные элиты так боятся объективной информации, иной точки зрения, представленной в российских СМИ? Или западная модель не такая уж и незыблемая, и в ней накопилось критическая масса червоточин?

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