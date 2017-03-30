Вот говорят: "сотрудники посольства США в Афганистане попались на наркотиках"? А на чем они еще могли попасться, если там теперь больше нет ничего? Да они поддерживали самый реальный сектор афганской экономики. Как и весь американский контингент.

Дипломатический косяк. Или как янки культуру Афганистана рас-ширяли Your browser does not support HTML5 audio

Они это называют крупнейшим дипломатическим скандалом в истории госдепартамента. Хотя, если разобраться, эти косяки посольства Соединенных Штатов в Афганистане были едва ли не самыми безобидными во всей внешней политике США вообще и в этой убитой ими стране в частности. Потому что сотрудники полпредства в Кабуле делали их для себя. А их, как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Госдепе, уволили за употребление и хранение запрещенных наркотических веществ. Всего шесть человек. Два кадровых дипломата и контрактники.

Людей даже не захотели выслушать и понять. Но они же должны были как-то адаптироваться к чужой среде, постигать ее обычаи, культуру, в конце концов. Вот они и познали культуру под названием опийный мак. Ею, собственно, и вдохновлялись на дипломатическое служение. Можно даже сказать, рас-ширялись морально и внутривенно. Говорят, что их заподозрили в чем-то нехорошем, когда дипломаты перестали справляться со своими обязанностями. То есть, убирать за собой шприцы. Других обязанностей, судя по тому, чем здесь все это время занимаются Штаты, у них в Афганистане не могло быть в принципе.

Хотя теперь, по крайней мере, понятно, почему янки там автозаправку за 43 миллиона долларов построили. Сама-то АЗС стоила копейки, остальное просто "хорошо пошло". Поэтому, что значит: "сотрудники посольства попались на наркотиках"? А на чем они еще могли попасться, если здесь больше нет ничего? Да они поддерживали самый реальный сектор афганской экономики. Как и весь американский контингент. С его появлением в этой стране урожайность опия-сырца резко пошла вверх. В 2015 посевы достигли рекордных 200 тысяч гектаров. Да это же битва за урожай!

Только у каждого – своя линия фронта. У кого-то – "дорожка". И этих шестерых она не к позорному столбу должна была привести, а на доску почета в Госдепе. "Лучшие работники месяца". Дипломаты – они же как врачи. Главное – не навредить. А эти никого и не трогали. Напротив, все пропускали через себя, кожей чувствовали и нутром понимали мирных граждан. К тому же посольские ничуть не выпали из классической парадигмы американской внешней политики. Дилемма "кнут или пряник" не уточняет же, какой именно пряник. Он может быть и с маком. А может, что и пряник отдельно, а мак отдельно.

Зато укольчик, и вот уже миссия выполнима. И вот уже мирная жизнь удалась – все стало вокруг голубым и зеленым. И вот уже взрывы в Кабуле, как аплодисменты. И вот уже не теракты, а тера-ха-ха-хахты. И вот уже "русские поставляют талибам оружие". Хотя нет. Это уже надо главкома войск НАТО в Европе Кертиса Скапарротти на наркотики проверить. А то ему же еще и 60 тысяч американских солдат для сдерживания России вдруг мало стало. Предложил увеличить численность. Точно, не ту "дозу" имел в виду. Или его просто "плющит".

Иными словами, у них, что военные, что дипломаты – все словно одним планом замазаны. Говорят, что служат миру, но, цитируя Госдеп, "не справляются со своими обязанностями". Где бы ни появились – одни косяки. И только эти шестеро в Афганистане "накосячили" лишь себе.

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