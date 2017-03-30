Срочно требуются русские. Точнее, "русские". Их поставят на улицах "типовой" русской деревни. Прикрепят инфракрасные датчики, а потом будут стрелять холостыми из макетов автоматов. Потому как кое-что рассчитать надо.

Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские" Your browser does not support HTML5 audio

Вот все и сошлось. А то Пентагон для побед над вероятным противником свои F-16 в триколор перекрашивает, Британия для тех же целей музейные советские танки из Польши выписывает. Наконец вспомнили старое, доброе, как вражда с Россией, правило. Хороший русский – мертвый русский. И, наверное, есть историческая закономерность в том, что набор таких "русских" объявили там, где этим принципом руководствовались и в Первую, и во Вторую мировую. Немецкое кадровое агентство, партнер НАТО и армии США, начало поиск статистов на роль "иванов" для военных учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

За 88-120 евро в день актерам предстоит изображать мирное население. И чур не поддаваться. Хотя нашим не надо объяснять, что значит: время – деньги. Дольше протянешь – больше получишь. Маневра для импровизации, правда, не будет. На этом театре поставили 10 деревень по 10-30 домов. На каждую требуются по 30-100 "жителей", как сказано на сайте агентства, "для условий, максимально приближенных к реальности". В их представлении она выглядит очень даже ничего. Так как все "рекруты" сыграют либо фермеров, либо владельцев магазинов. Они так видят социальный статус русского села.

Между прочим, спасибо за комплимент. Они, наверное, тоже понимают, чему своими санкциями поспособствовали. Отсюда, вероятно, и такой состав: мол, мы вас породили, мы вас и убьем. Пусть в учебных целях. Американцам просто надо посчитать количество допустимых потерь в ходе "боевых действий", которые, надо полагать, они собираются вести исключительно на территории вероятного противника. К "русским" прикрепят инфракрасные датчики, а стрелять в них будут холостыми из макетов автоматов. Кстати, раньше это агентство поставляло Пентагону массовку для приближения к условиям Афганистана. Помогло. Мирные люди там гибнут регулярно.

Но с Россией янки могли обойтись и более бюджетным вариантом. Пересмотрели бы хронику Третьего рейха. Там же черным по белому, как надо вести себя с ее народом. Главное – рукава закатать по локоть, чтобы кровью мундир не испачкать. Хотя даже фашисты не додумались убивать население понарошку. У тех это как-то само собой получалось. Почему этих интересует лишь сельская местность? Как минимум, два варианта. Либо города они уже как бы уничтожили "быстрым глобальным ударом". Либо это просто сила привычки. В других местах они же только с гражданскими и воюют. А вот с русскими как-то не довелось.

"Пушечному мясу" запретят покидать полигон, пользоваться мобильниками и прочими гаджетами. Это понятно. Деревня. А вот "сухой закон" – это лишнее. Какое же без алкоголя "максимальное приближение к российской реальности". Но решили не рисковать. Выпьют русские, а потом еще, а потом фронтовые сто граммов, а потом не в ту роль войдут. А это Германия. А учения с конца апреля и до середины мая. Эдак они раньше закончатся. И не в ту пользу. Русские – они же и с макетами автоматов опять до Берлина дойдут. К 9-му числу. Так что лучше их на их трезвую голову "убивать".

Хотя тоже можно промахнуться. У русских трезвая, то есть, холодная голова у тех, у кого еще горячее сердце и чистые руки. И они очень даже подходят под требования к актерам. Знание языков (кроме русского – английский и немецкий), ответственность, стрессоустойчивость, гибкость. Да, они этот кастинг прошли, когда в ФСБ устраивались. В общем, чтобы наверняка, приглашать на роль "жертв" надо не русских, а русскоговорящих. Зря что ли Европа Молдавии и Грузии визы отменила. С Украиной, жаль, задержалась. Те бы сыграли. Им, правда, в ЕС работать нельзя. Но это же не работа. Это удовольствие. Они охотно "умрут" и без денег, из любви к искусству. Три года Украина тем и живет, что убивает в себе все русское совершенно бесплатно.

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