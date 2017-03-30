Театр военных действий. Зачем НАТО понадобились "убитые русские"

Вот все и сошлось. А то Пентагон для побед над вероятным противником свои F-16 в триколор перекрашивает, Британия для тех же целей музейные советские танки из Польши выписывает. Наконец вспомнили старое, доброе, как вражда с Россией, правило. Хороший русский – мертвый русский. И, наверное, есть историческая закономерность в том, что набор таких "русских" объявили там, где этим принципом руководствовались и в Первую, и во Вторую мировую. Немецкое кадровое агентство, партнер НАТО и армии США, начало поиск статистов на роль "иванов" для военных учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.
Между прочим, спасибо за комплимент. Они, наверное, тоже понимают, чему своими санкциями поспособствовали. Отсюда, вероятно, и такой состав: мол, мы вас породили, мы вас и убьем. Пусть в учебных целях. Американцам просто надо посчитать количество допустимых потерь в ходе "боевых действий", которые, надо полагать, они собираются вести исключительно на территории вероятного противника. К "русским" прикрепят инфракрасные датчики, а стрелять в них будут холостыми из макетов автоматов. Кстати, раньше это агентство поставляло Пентагону массовку для приближения к условиям Афганистана. Помогло. Мирные люди там гибнут регулярно.
Но с Россией янки могли обойтись и более бюджетным вариантом. Пересмотрели бы хронику Третьего рейха. Там же черным по белому, как надо вести себя с ее народом. Главное – рукава закатать по локоть, чтобы кровью мундир не испачкать. Хотя даже фашисты не додумались убивать население понарошку. У тех это как-то само собой получалось. Почему этих интересует лишь сельская местность? Как минимум, два варианта. Либо города они уже как бы уничтожили "быстрым глобальным ударом". Либо это просто сила привычки. В других местах они же только с гражданскими и воюют. А вот с русскими как-то не довелось.
"Пушечному мясу" запретят покидать полигон, пользоваться мобильниками и прочими гаджетами. Это понятно. Деревня. А вот "сухой закон" – это лишнее. Какое же без алкоголя "максимальное приближение к российской реальности". Но решили не рисковать. Выпьют русские, а потом еще, а потом фронтовые сто граммов, а потом не в ту роль войдут. А это Германия. А учения с конца апреля и до середины мая. Эдак они раньше закончатся. И не в ту пользу. Русские – они же и с макетами автоматов опять до Берлина дойдут. К 9-му числу. Так что лучше их на их трезвую голову "убивать".
Хотя тоже можно промахнуться. У русских трезвая, то есть, холодная голова у тех, у кого еще горячее сердце и чистые руки. И они очень даже подходят под требования к актерам. Знание языков (кроме русского – английский и немецкий), ответственность, стрессоустойчивость, гибкость. Да, они этот кастинг прошли, когда в ФСБ устраивались. В общем, чтобы наверняка, приглашать на роль "жертв" надо не русских, а русскоговорящих. Зря что ли Европа Молдавии и Грузии визы отменила. С Украиной, жаль, задержалась. Те бы сыграли. Им, правда, в ЕС работать нельзя. Но это же не работа. Это удовольствие. Они охотно "умрут" и без денег, из любви к искусству. Три года Украина тем и живет, что убивает в себе все русское совершенно бесплатно.
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