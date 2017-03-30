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Не допинг, так масленица. За что Россию хотят снять с Олимпиады в Пхенчхане

11:0930.03.2017
(обновлено: 11:15 30.03.2017)
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Олимпийский парк в Пхенчхане, архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Похоже, некоторые в Британии никак не могут простить России то, что она, а не Туманный Альбион, получила право на проведение Чемпионата мира 2018 года по футболу. И, судя по всему, надеются "отыграть" назад этот проигрыш.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди отказался высказывать журналистам свое мнение по поводу возможного недопуска россиян на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Хотя, если верить сообщению в Twitter журналиста The Daily Telegraph Бена Рамсби, Крэйг Риди пытается давить на Международный олимпийский комитет (МОК) и призывает его как можно раньше объявить об отстранении России от Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Футбол. Лига Европы. Матч Анжи - Ливерпуль
© РИА Новости. Антон Денисов
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Гетры и немножко нервно. СМИ Британии о фанатах – своих и российских
Эксперты говорят, что, вполне возможно, это сообщение Рамсби – не более чем банальная провокация. Британские СМИ уже давно пытаются оказывать давление на МОК, ФИФА и другие спортивные организации. Особенно по части России.

К тому же столь категоричное заявление Риди резко диссонирует с его последними высказываниями. В последнем интервью он заявил, что WADA ежедневно работает над восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). И что он воодушевлен заявлениями президента России, который отметил, что проблема допинга существует, и на нее нужно реагировать. В конце апреля Владимир Путин сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям WADA.

Кстати, сам МОК ничего об отстранении России от Олимпиады в Пхенчхане в последнее время не говорил. Там все никак не могут сделать для себя выводы из доклада Ричарда Макларена. Получается, Рамсби знает гораздо больше, чем члены МОК. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает вполне реальными угрозы отстранения российских спортсменов от зимней Олимпиады-2018.

"Сенсация" от Рамсби – это не первая и, судя по всему, не последняя попытка перенести антироссийскую политику Запада и в сферу спорта. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала заявление заместителя председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэля Фукса. Немецкий политик говорит, что в России не соблюдаются элементарные гражданские права (это он про недавний несанкционированный митинг в Москве), поэтому она не должна проводить чемпионаты мира. Захарова сказала, что это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России. И задалась вопросом: "а не была ли вся история с проведением несанкционированных митингов в Москве частью этой стратегии?" (дескать, у себя в Германии сначала разберитесь).

Болельщики сборной России, архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Латыпов о фильме ВВС про фанатов: есть соблазн сказать – на себя посмотрите
По мнению Захаровой, "кампания в отношении ЧМ по футболу в России только началась", а "Фукс – это вторая крупная ласточка после фильма ВВС". Кто не видел, пусть посмотрит этот "шедевр". Мало того, что он сплошь антироссийский, но он к тому же неумный и скучный. Он рассказывает о якобы готовящейся поножовщине, которую собираются устроить российские фанаты мирным британским любителям футбола, которые все-таки осмелятся приехать в Россию на мундиаль. Хочется попенять ВВС: так пропаганду не делают, найдите, наконец, себе более креативных и талантливых журналистов!

Британия до сих пор не может простить России то, что она, а не Туманный Альбион, получила право на проведение Чемпионата мира 2018 года по футболу. Кстати, была еще одна "ласточка" – "страшилка" в таблоиде Daily Mirror. Он рассказал о том, как российские фан-группы тренируются в кулачных боях к встрече британских болельщиков. В качестве доказательства британское издание разместило видео с потешными кулачными боями, которые проводились в московском парке Измайлово во время масленичных гуляний.

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