Как Россия сделала Америку великой: 150 лет со дня продажи Аляски

Сделку по продаже Аляски Америке современники считали неоднозначной и в Санкт-Петербурге, и в Вашингтоне. Не все считают ее юридически обоснованной и сейчас. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали историк Александр Петров и юрист Дмитрий Романенко.

30 марта 1867 года подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. Идея продать или, как тогда говорили, "уступить" заморские территории принадлежит великому князю Константину, и озвучил ее брат императора Александра II еще в 1857 году. Проводились даже консультации с правительством США, но фактические переговоры начались лишь после окончания Гражданской войны в США.

О причинах, мотивах и последствиях сомнительной сделки в эфире радио Sputnik рассказали доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров и адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко.

Первоначально император Александр II оценивал Аляску в 5 млн долларов. Но в марте 1867 года российский посланник в США Эдуард Стекль, обратившись к госсекретарю Уильяму Стюарду и проведя переговоры, договорился, что Российская империя "уступает" Аляску США за 7,2 млн долларов. Если эту сумму поделить на территорию Аляски, то выходит, что за один гектар земли Россия получила 0,5 цента. Много это или мало, спорят до сих пор.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров, проиндексировав сумму, назвал ее существенной:

"Около одиннадцати с половиной миллионов российских рублей, то есть достаточно существенная сумма. В переводе на настоящие деньги с пересчетом на ВВП, сейчас есть соответствующие данные, это можно вычислить, чтобы не было в дальнейшем мифов – это около шестнадцати миллиардов долларов".

Сделку признавали неоднозначной как в России, так и в США. Американцы критиковали Стюарда, считая, что пустынная Аляска, знаменитая к тому времени лишь пушниной, обошлась бюджету слишком дорого. Английские газеты называли сговором сделку между Россией и США, ведь именно после заключения договора североамериканские колонии Британии были полностью окружены.

Что касается России, то у нее были свои веские причины для продажи, говорит юрист-международник Дмитрий Романенко:

"Наверное, правительство Российской империи вышло на понимание того, что рано или поздно эти владения станут предметом конфликта, и неизвестно – конфликта с кем: либо с США, либо с Великобританией, мощнейшей державой того времени, владения которой вплотную прилегали к нашим владениям в Северной Америке. Но, естественно, это один из факторов".

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров дополняет его и называет три основные причины:

"Первый – российско-американская компания финансово несостоятельна. Второй аргумент – нужно сосредоточиться на освоении Приамурья и Дальнего Востока. Зачем Аляска? Она не нужна, нам надо завершить, округлить Империю. И, наконец, третий – нам нужно установить дружеские отношения с Соединенными Штатами, США станут нашими основными союзниками. Вот эти аргументы приводил Константин Николаевич".

Многие историки указывают на то, что более теплых отношений между Россией и США, чем 150 лет назад, не было. Также стоит упомянуть, что по договору продажи, постройки и земля, принадлежавшие Русской Церкви, оставались за ней.

Что касается современной истории Аляски, то мало кто знает, что в этом американском штате основным вероисповеданием по-прежнему остается православие, говорит Александр Петров:

"У аборигенов сейчас происходит симбиоз культур: американской, русской и православия. Они сохранили православие, православие – доминирующее вероисповедание на этих территориях, несмотря на очень жесткий, я бы сказал даже напористый, в дальнейшем характер проникновения протестантов и других конфессий… служба (в храме) проходит с небольшими отличиями".

Подытоживая беседу, гости радио Sputnik единодушно признали, что для России вопрос развития дальневосточного региона за 150 лет никуда не делся, а скорее, наоборот, приобрел ключевое значение. Укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволит России стать мировым лидером, говорят эксперты.

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