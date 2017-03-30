Чем богаты. На Украине нашли новый способ решить финансовые проблемы

В Закарпатской области Украины с успехом прошел аукцион произведений искусства. Точнее, одного произведения.

Автор Светлана Еремина, радио Sputnik

С молотка ушел вождь мирового пролетариата. На Украине продали памятник Ленину. И не просто продали, а с аукциона. Такого незалежная еще не видела. Владимира Ильича, видимо, приобрел тайный поклонник его идей. И правда, имя покупателя осталось в тайне. Да и, честно говоря, он был единственным, кто пришел побороться за наследие Советского Союза. Сие мероприятие проходило в Закарпатской области, а точнее, в городе Чоп. Это та самая Западная Украина, западнее которой не найти. Городок находится на границе с Венгрией и Словакией. Но идеям коммунизма география не помеха. И почитатель основоположника ленинизма нашелся даже на Западной Украине.

Усилия киевских властей по декоммунизации еще не дали тотального результата. Пока не получается подвергнуть украинцев амнезии и заставить их забыть свое прошлое. Хотя, зачем покупателю огромный Владимир Ильич, тот не рассказал. История у самого памятника непростая. Сначала монумент красовался в центре города, потом его перенесли в местный Дом ветеранов. А как вышел закон о декоммунизации, его демонтировали. Ну а теперь памятник высотой больше четырех метров и весом больше трех с половиной тонн перешел в собственность неизвестного. Покупатель выложил за культурное наследие ни много ни мало 10 тысяч долларов. "Эксперт оценил скульптуру Ленина в 250 с лишним тысяч гривен. Сам металл 150 тысяч стоит", – рассказали в городской администрации. Так что новый обладатель монумента вряд ли собирается сдавать скульптуру на металлолом, чтобы окупить расходы.

А вырученная сумма очень пригодится городскому бюджету. От киевских властей, видимо, ничего хорошего уже не ждут. Вот и устроили аукцион всего, что осталось. В других городах поступали проще: просто сдавали поваленные памятники в утиль. В городе Гадяч Полтавской области, например, на вырученные деньги купили два автомобиля для украинских карателей в зоне АТО. Как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь продать сегодня.

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