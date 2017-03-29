"Пуля" навылет. Британия запустила обратный отсчет

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Это будут долгие проводы. И, вопреки народной мудрости, видимо, не только лишние слезы. Но и деньги, и, возможно, еще одни проводы. ЕС требует 50 млрд евро отступных. Шотландия – второго референдума об отдельном выходе. Наверное, Тереза Мэй этот в любом случае знаменательный день представляла себе совсем не так. А, будучи министром у Кэмерона, совсем даже не представляла. Однако юридическое начало Brexit'а в Соединенном Королевстве навечно свяжут с ее именем. Не факт, что и его завершение. С нынешнего 29 марта Лондону на все про все дается ровно два года.
Хотя даже этого много. Чистый бланк с обратным адресом. И все понятно, кто кого послал и ждет ответа. Все равно же это письмо в ЕС никто до дыр зачитывать не будет, если вообще кто-то захочет дочитать его до конца. Все же и так без лишних слов видят, как Тереза Мэй хочет и рыбку съесть, и хвосты не обрубить. Но сама не знает, как это совместить. Тем более, когда в таком цейтноте. Вот и получается у нее, как у Блеза Паскаля в послании к другу: нет времени писать коротко, поэтому пишу длинно.
Впрочем, что такое восемь страниц по сравнению с тем, что им предстоит. Чиновникам и депутатам в ближайшие два года придется перелопатить горы макулатуры. 14 тысяч базовых европейских актов, которые с 1973 года стали частью британского общего права. И все это надо, по сути, с чистого листа. Дотошные политологи посчитали, что у властей будет столько работы с этой бюрократической адаптацией к самостоятельной жизни, что они едва ли смогут заниматься чем-нибудь еще. Например, вкушать плоды этой жизни.
Но совершенно точно, по-честному отрабатывают свое призвание скептики, хорошее дело не начинается с "брр". А в Соединенном Королевстве многих от одного этого слова Brrrexit уже знобит. Хотя, может быть, это их так пронимает привычная сырость. Ведь и в этом процессе пока все достаточно сыро. Но в отношениях с Евросоюзом уже прохладно. А как иначе, если дверь нараспашку. Все, что осталось Лондону – закрыть ее с другой стороны. И лучше так, чтобы в ЕС даже не подумали бы, что он этой дверью хлопнул.
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