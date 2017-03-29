"Пуля" навылет. Британия запустила обратный отсчет

"Ухожу к королеве-матери, наш Союз был ошибкой, нам надо пожить раздельно, давай останемся друзьями. Твоя бывшая Б.". Ну или что-то в этом роде. Именно это должна была написать Тереза Мэй Брюсселю. Собственно, и написала.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Это будут долгие проводы. И, вопреки народной мудрости, видимо, не только лишние слезы. Но и деньги, и, возможно, еще одни проводы. ЕС требует 50 млрд евро отступных. Шотландия – второго референдума об отдельном выходе. Наверное, Тереза Мэй этот в любом случае знаменательный день представляла себе совсем не так. А, будучи министром у Кэмерона, совсем даже не представляла. Однако юридическое начало Brexit'а в Соединенном Королевстве навечно свяжут с ее именем. Не факт, что и его завершение. С нынешнего 29 марта Лондону на все про все дается ровно два года.

Не пять, конечно, как в известной притче про осла и падишаха. Но и за это время кто-то точно уйдет. Обратный отсчет – так тот, например, уже пошел. Премьер Британии отправила его вместе с официальным уведомлением о разводе с ЕС на имя председателя Евросовета Дональда Туска. Восемь страниц текста. Ну вот что там написать? Платили бы гонорар, тогда был бы смысл "гнать строку". А так – еще неизвестно, чем история отплатит. Поэтому вполне хватило бы стандартной для таких случаев формы. "Ухожу к королеве-матери, наш Союз был ошибкой, нам надо пожить раздельно, давай останемся друзьями. Твоя бывшая Б.".

Хотя даже этого много. Чистый бланк с обратным адресом. И все понятно, кто кого послал и ждет ответа. Все равно же это письмо в ЕС никто до дыр зачитывать не будет, если вообще кто-то захочет дочитать его до конца. Все же и так без лишних слов видят, как Тереза Мэй хочет и рыбку съесть, и хвосты не обрубить. Но сама не знает, как это совместить. Тем более, когда в таком цейтноте. Вот и получается у нее, как у Блеза Паскаля в послании к другу: нет времени писать коротко, поэтому пишу длинно.

Впрочем, что такое восемь страниц по сравнению с тем, что им предстоит. Чиновникам и депутатам в ближайшие два года придется перелопатить горы макулатуры. 14 тысяч базовых европейских актов, которые с 1973 года стали частью британского общего права. И все это надо, по сути, с чистого листа. Дотошные политологи посчитали, что у властей будет столько работы с этой бюрократической адаптацией к самостоятельной жизни, что они едва ли смогут заниматься чем-нибудь еще. Например, вкушать плоды этой жизни.

Как бы то ни было, Лондон, по меткому выражению местных СМИ, "спустил курок". Он заряжен, это факт. Хотя, похоже, сам не понимает, куда именно целит. Ясно только, что это должна быть пуля навылет. В смысле, так, чтобы все-таки не задеть жизненно важные ткани и органы. Статус британцев в Евросоюзе, границы, финансы, бизнес, торговля, оборона. Это только вершина айсберга. Пусть и гласит британская поговорка, что на родине "Титаника" об айсберге не говорят. Но тут от аналогии никак не избавиться. Ведь кажется, что к этому дню Brexit – уже как конец света. О нем тоже известно все, кроме того, что будет после него.

Но совершенно точно, по-честному отрабатывают свое призвание скептики, хорошее дело не начинается с "брр". А в Соединенном Королевстве многих от одного этого слова Brrrexit уже знобит. Хотя, может быть, это их так пронимает привычная сырость. Ведь и в этом процессе пока все достаточно сыро. Но в отношениях с Евросоюзом уже прохладно. А как иначе, если дверь нараспашку. Все, что осталось Лондону – закрыть ее с другой стороны. И лучше так, чтобы в ЕС даже не подумали бы, что он этой дверью хлопнул.

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