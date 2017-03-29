Не догнать, так хоть согреться. Киев "наехал" на Брюссель из-за "Газпрома"

В Киеве считают, что Брюссель не должен был принимать решение по немецкому газопроводу OPAL без совета с Украиной. То есть, коли украинцы теперь почти европейцы, то и европейцы должны быть немного украинцами.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Не в вашей компетенции! Киев решил научить Европу жить. Да-да. Ту самую, которая сейчас сам Киев учит жить по средствам и по европейским правилам. Однако в данном случае ученик учителя переплюнул. Украина в попытке насолить "Газпрому" готова даже "наехать" на европейцев. "Нафтогаз Украины" обратился в Европейский суд справедливости с иском против Еврокомиссии.

Киев требует отменить решение о допуске "Газпрома" к дополнительным мощностям газопровода OPAL. Это решение позволяет российскому холдингу увеличить прокачку газа по "Северному потоку" в обход Украины. Ранее отказать русским призвала Варшава, теперь и ее восточный сосед пожаловался. Объяснения такого иска к еврокомиссарам у "Нафтогаза" – выше всяких похвал. В Киеве считают, что Еврокомиссия не должна принимать такие решения без совета с Украиной. То есть, коли украинцы теперь почти европейцы, то и европейцы должны быть чуть-чуть украинцами. И приходить к дитятке за советом. Хорошо хоть не за разрешением.

В довесок к таким умопомрачительным аргументам Киев привел и правовые основы. Разрешение "Газпрому" поставлять больше газа в Европу в обход Украины якобы противоречит соглашению об ассоциации и европейской энергетической хартии. Выиграть в суде в том деле, которое никак к Украине не относится – практически нереально. Поэтому Киев ищет любые белые пятна в законодательстве. Не пожалел даже навязанную ему Западом и подписанную ассоциацию с ЕС. Ну, хоть для чего-то она пригодилась. А то позитивных эффектов от этого соглашения – ноль. А так хоть перед носом у европейцев потрясти бумажками. Мол, а как же я, братцы? Мы там скакали, как кони, за "це Европу", а как дело до газа дошло – вы нас не спрашиваете?

Понятно, что с такими заявками на победу далеко не уедешь. Поэтому единственным объяснением всего этого цирка, а именно громких претензий и вызова Еврокомиссии на ковер, может быть только попытка тянуть время. Мешать работе "Газпрома" долгими разбирательствами, да самопиара побольше подливать. Но оно как бывает? Собака лает…а газ идет. В обход Украины.

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