США
29.0329 марта19:57МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Не догнать, так хоть согреться. Киев "наехал" на Брюссель из-за "Газпрома"

15:4029.03.2017
(обновлено: 16:15 29.03.2017)
032060
Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
В Киеве считают, что Брюссель не должен был принимать решение по немецкому газопроводу OPAL без совета с Украиной. То есть, коли украинцы теперь почти европейцы, то и европейцы должны быть немного украинцами.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

Не в вашей компетенции! Киев решил научить Европу жить. Да-да. Ту самую, которая сейчас сам Киев учит жить по средствам  и по европейским правилам. Однако в данном случае ученик учителя переплюнул. Украина в попытке насолить "Газпрому" готова даже "наехать" на европейцев. "Нафтогаз Украины" обратился в Европейский суд справедливости с иском против Еврокомиссии.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт об иске "Нафтогаза" по газопроводу Opal: так действуют мошенники
Киев требует отменить решение о допуске "Газпрома" к дополнительным мощностям газопровода OPAL. Это решение позволяет российскому холдингу увеличить прокачку газа по "Северному потоку" в обход Украины. Ранее отказать русским призвала Варшава, теперь и ее восточный сосед пожаловался. Объяснения такого иска к еврокомиссарам у "Нафтогаза" – выше всяких похвал. В Киеве считают, что Еврокомиссия не должна принимать такие решения без совета с Украиной. То есть, коли украинцы теперь почти европейцы, то и европейцы должны быть чуть-чуть украинцами. И приходить к дитятке за советом. Хорошо хоть не за разрешением.

В довесок к таким умопомрачительным аргументам Киев привел и правовые основы. Разрешение "Газпрому" поставлять больше газа в Европу в обход Украины якобы противоречит соглашению об ассоциации и европейской энергетической хартии. Выиграть в суде в том деле, которое никак к Украине не относится – практически нереально. Поэтому Киев ищет любые белые пятна в законодательстве. Не пожалел даже навязанную ему Западом и подписанную ассоциацию с ЕС. Ну, хоть для чего-то она пригодилась. А то позитивных эффектов от этого соглашения – ноль. А так хоть перед носом у европейцев потрясти бумажками. Мол, а как же я, братцы? Мы там скакали, как кони, за "це Европу", а как дело до газа дошло – вы нас не спрашиваете?

Понятно, что с такими заявками на победу далеко не уедешь. Поэтому единственным объяснением всего этого цирка, а именно громких претензий и вызова Еврокомиссии на ковер, может быть только попытка тянуть время. Мешать работе "Газпрома" долгими разбирательствами, да самопиара побольше подливать. Но оно как бывает? Собака лает…а газ идет. В обход Украины.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена