"Опять Россия": Москву заподозрили в атаке на генконсульство Польши в Луцке

Злоумышленников, обстрелявших генконсульство Польши в украинском Луцке, пока не нашли. Возникает ощущение, что и не собираются. В Киеве и Варшаве уже готова версия, устраивающая обе стороны.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Ночной обстрел генконсульства Польши в украинском Луцке вызвал странную и парадоксальную, но при этом ожидаемую и, похоже, устраивающую обе стороны реакцию в Киеве и Варшаве. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох разразился целой тирадой, наполненной подозрениями и параллелями: "Без сомнения, это провокация", – заявил чиновник. И многозначительно добавил, что у этой истории существует контекст, связанный с "агрессией России против Украины". Дальше, дескать, догадывайтесь сами. Посол Украины в Польше Андрей Дещица, тот самый, который в постмайданном Киеве нецензурно выражался в адрес российской власти, выдвинул свою неоригинальную версию. Вот его слова: "Россия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины на Западе со стороны Польши была меньше. Из-за этого эта провокация", – заключил дипломат. Паззл сложился: во всем виновата Москва.

Дальше следователи должны найти и доказательства. Например, отверстие от выстрела в здании генконсульства может иметь форму двуглавого орла. Этакий "фирменный стиль" российских диверсантов. Прямо как "черная кошка" в знаменитом фильме Говорухина. Или найдут какого-нибудь свидетеля, который расскажет, что дым после разрыва заряда в Луцке был окрашен в цвета российского триколора. В общем, ждем подробностей.Отношения Украины и Польши далеки от идеала – это факт. Украинские радикалы еще два-три года назад призывали чуть ли не к военному походу на Варшаву, виновную, по их мнению, во многих бедах и притеснениях украинского народа в прошлые исторические периоды. В январе нынешнего года во Львовской области вандалы повредили мемориал, установленный в 2005 году в память о поляках, погибших от рук гитлеровцев во время Второй мировой войны. И этот случай, увы, не единичный. Польша же, в свою очередь, признала волынскую резню 1943 года, организованную украинскими националистами, геноцидом, чем вызвала активное недовольство в стране победившей "революции гидности". В условиях подобного взаимного, мягко говоря, недопонимания, которое подпитывают различные радикальные персонажи, нужен общий враг. А он у нынешних Польши и Украины один – Россия. Вот на нее и будут валить любые выходки и провокации. Старо, как мир, но пока "работает".

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