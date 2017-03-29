И ты, лифт! Латвийский депутат разглядел "руку Кремля" в благах цивилизации

Электричеством в Латвии пользоваться теперь непатриотично: оно частично закупается в России. Про бензин и бытовой газ – говорить нечего. Труден путь латвийского патриота. Но депутат Имантс Парадниекс готов им пройти.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Если кто-то сомневается в существовании идеалов – очень даже напрасно. При страстном желании к совершенству можно приблизиться во всем, даже в абсурде. В высшей степени феерическая кульминация затяжной, как хроническое заболевание, антироссийской истерики, случилась… нет, не на Украине, как можно было бы подумать. И не в Лондоне, который в этом смысле тоже "хорош". В Латвии.

Депутат местного сейма Имантс Парадниекс – натура, видимо, легко возбудимая и в известной степени творческая – решил, наконец, по-настоящему, окончательно и бесповоротно "покарать" Россию. За все ее многочисленные прегрешения, тотальные нарушения прав и свобод отдельных людей и целых государств, а также немыслимую, вселенского размаха "агрессию". И отказался от использования лифтов. По известному принципу – назло бабушке уши отморожу и языком на морозе к металлу прикоснусь. В его понимании, этот бескомпромиссный и смелый жест позволит уменьшить экономическую зависимость Латвии от Кремля.Дескать, электричества его родина теперь будет закупать у России меньше. По мнению народного избранника, любой способ экономии электроэнергии в конечном счете наносит удар по экономическим интересам Москвы.У парламентария, если он будет последовательным и дальше, еще много забот. Надо выяснить, а стоит ли ему и его соотечественникам пользоваться автомобилями. Бензин для них вполне может быть произведен из российской нефти. Тут, впрочем, можно поучиться у украинских умельцев, которые научились перемещаться в машинах на дровяной тяге. Соответствующие инструкции можно легко найти на известных видеохостингах.Кстати, электричество используется далеко не только в лифтовом хозяйстве, но и на улицах, в учреждениях и жилых помещениях. Так что вполне можно задуматься и об альтернативных способах освещения жилищ – лучинах, буржуйках, газовых лампах. Хотя нет, они же газовые! Так же как и плиты на кухнях. А это уже чистый криминал. Тут явно тень "Газпрома" маячит. Так что освещать жилище и готовить пищу лучше при помощи какого-нибудь нового, прорывного универсального устройства, не завязанного на традиционные источники энергии. Всем прибыток – и России можно "насолить", и местную науку заказами порадовать. Чем не развитие государства?

С продуктами питания тоже может быть не все чисто. Надо еще посмотреть на происхождение, так сказать, генезис некоторых товарных позиций. И при необходимости перейти исключительно на местную "молочку" и шпроты. Да много еще чего требует внимательного исследования и "ответных мер".

Можно, конечно, сказать, что латвийский депутат – не более чем отдельный экстравагантный персонаж на политических просторах Восточной Европы, склонный к сюрреализму и отклонениям по медицинской линии. Злые языки, кстати, говорят, что он замешан в неких скандалах с участием братьев наших меньших. Дескать, в рабочее время занимался просмотрами роликов со зверюшками, которых любят странною любовью. Впрочем, все это может запросто оказаться "кремлевским наветом". Коварство и неограниченные хакерские возможности Москвы ведь ни у кого не вызывают сомнений. Даже у самого главного западного "босса". Но это уже немного другая история.

Все-таки представляется, что казус Имантса Парадниекса, его причудливая персональная инициатива – не частный карикатурный случай, а неизбежная закономерность. Когда годами из всех телевизоров и утюгов "талдычат" о так называемой российской агрессии и реваншистских устремлениях Москвы, якобы мечтающей завоевать полмира, "крыша поедет" даже у подготовленных и опытных граждан. Но некоторыми западными странами, как показывает практика, волею судьбы управляют люди не вполне подготовленные. И с опытом проблемы тоже. Зато прыти – с избытком.

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