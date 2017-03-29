И ты, лифт! Латвийский депутат разглядел "руку Кремля" в благах цивилизации

Автор Илья Харламов, радио Sputnik
Если кто-то сомневается в существовании идеалов – очень даже напрасно. При страстном желании к совершенству можно приблизиться во всем, даже в абсурде. В высшей степени феерическая кульминация затяжной, как хроническое заболевание, антироссийской истерики, случилась… нет, не на Украине, как можно было бы подумать. И не в Лондоне, который в этом смысле тоже "хорош". В Латвии.
Дескать, электричества его родина теперь будет закупать у России меньше. По мнению народного избранника, любой способ экономии электроэнергии в конечном счете наносит удар по экономическим интересам Москвы.
У парламентария, если он будет последовательным и дальше, еще много забот. Надо выяснить, а стоит ли ему и его соотечественникам пользоваться автомобилями. Бензин для них вполне может быть произведен из российской нефти. Тут, впрочем, можно поучиться у украинских умельцев, которые научились перемещаться в машинах на дровяной тяге. Соответствующие инструкции можно легко найти на известных видеохостингах.
Кстати, электричество используется далеко не только в лифтовом хозяйстве, но и на улицах, в учреждениях и жилых помещениях. Так что вполне можно задуматься и об альтернативных способах освещения жилищ – лучинах, буржуйках, газовых лампах. Хотя нет, они же газовые! Так же как и плиты на кухнях. А это уже чистый криминал. Тут явно тень "Газпрома" маячит. Так что освещать жилище и готовить пищу лучше при помощи какого-нибудь нового, прорывного универсального устройства, не завязанного на традиционные источники энергии. Всем прибыток – и России можно "насолить", и местную науку заказами порадовать. Чем не развитие государства?
С продуктами питания тоже может быть не все чисто. Надо еще посмотреть на происхождение, так сказать, генезис некоторых товарных позиций. И при необходимости перейти исключительно на местную "молочку" и шпроты. Да много еще чего требует внимательного исследования и "ответных мер".
Все-таки представляется, что казус Имантса Парадниекса, его причудливая персональная инициатива – не частный карикатурный случай, а неизбежная закономерность. Когда годами из всех телевизоров и утюгов "талдычат" о так называемой российской агрессии и реваншистских устремлениях Москвы, якобы мечтающей завоевать полмира, "крыша поедет" даже у подготовленных и опытных граждан. Но некоторыми западными странами, как показывает практика, волею судьбы управляют люди не вполне подготовленные. И с опытом проблемы тоже. Зато прыти – с избытком.
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